Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 07.08.2021 23:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.08.2021 23:26
    ABONE OL

    1920'lerde yazdığı bir şiirde Einsten'ı eleştiren ve ona uzun saçlı bir deli diyen kimdir?

    1920'lerde yazdığı bir şiirde Einsten'ı eleştiren ve ona uzun saçlı bir deli diyen kimdir sorusu Milyoner izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken soru!

    1920'lerde yazdığı bir şiirde Einsten'ı eleştiren ve ona uzun saçlı bir deli diyen kimdir sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1920'lerde yazdığı bir şiirde Einsten'ı eleştiren ve ona uzun saçlı bir deli diyen kimdir?

    A: Salvador Dali

    B: Nikola Tesla

    C: Orhan Veli Kanık

    D: Winston Churchill

    Doğru cevap: B: Nikola Tesla

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yaren hayaline kavuştu
    Haberler Televizyon 1920'lerde yazdığı bir şiirde Einsten'ı eleştiren ve ona uzun saçlı bir deli diyen kimdir?
        SON DAKİKA