1920'lerde yazdığı bir şiirde Einsten'ı eleştiren ve ona uzun saçlı bir deli diyen kimdir sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1920'lerde yazdığı bir şiirde Einsten'ı eleştiren ve ona uzun saçlı bir deli diyen kimdir?

A: Salvador Dali

B: Nikola Tesla

C: Orhan Veli Kanık

D: Winston Churchill

Doğru cevap: B: Nikola Tesla