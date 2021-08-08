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    • 08.08.2021 15:29
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    • 08.08.2021 15:29
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    İkimizin Sırrı konusu nedir? ATV’nin yeni dizisi İkimizin Sırrı oyuncuları kimdir?

    İkimizin Sırrı konusu nedir? İkimizin Sırrı oyuncuları kimdir? ATV ekranlarının yeni ve iddialı dizisi İkimizin Sırrı, ilk bölümüyle 8 Ağustos Pazar akşamı izleyicisiyle buluşacak. Dizinin ilk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyecek heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva’nın ayakta kalma mücadelesinin anlatılacağı dizi ilk bölümüyle ekranlarda!

    takvim.com.tr
    İkimizin Sırrı konusu nedir? ATV’nin yeni dizisi İkimizin Sırrı oyuncuları kimdir?

    İkimizin Sırrı oyuncuları kimdir? İkimizin Sırrı konusu nedir? ATV'nin Pazar akşamları yayınlanacak yeni dizisi İkimizin Sırrı merak uyandıran konusuyla ekranlara geliyor. "Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı" sloganıyla ilk bölümü 8 Ağustos Pazar günü yayınlanacak İkimizin Sırrı kadrosunda birbirinden yetenekli oyuncular yer alıyor. Peki; İkimizin Sırrı oyuncuları kimdir? İkimizin Sırrı konusu nedir?

    İKİMİZİN SIRRI KONUSU NEDİR?

    Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir.

    Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.

    LEYLA FERAY KİMDİR?

    Leyla Feray 8 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

    İstanbul'da doğan oyuncu, Koç Üniversitesi Medya ver Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu. 2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı.

    Daha sonra, Paşa Gönlüm, Üç Arkadaş, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Uyanış Büyük Selçuklu gibi yapımlarda yer almıştır.

        ARAS AYDIN KİMDİR?

        4 Ocak 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 2010 yılında Bülent Emin Yarar'ın başrolünü üstlendiği Öğretmen Kemal adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. 2016'ya kadar Saklı Kalan, Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk gibi dizilerde yardımcı karakterlere hayat vererek izleyicinin karşısına çıktı.

        2016 yılında Nolur Ayrılalım ve Altınsoylar'da başrollerde yer almaya başlayan Aydın, 2018 yılında Masum Değiliz adlı dizide Emir Uyar rolünü üstlendi. Aydın, 2019 yılında Canevim'de Maraz Ömer Kılıç, 2020 yılında Şeref Sözü'nde Faruk Malik karakterlerini canlandırdı.

        Oyuncu, 2016 yılında Oğlan Bizim Kız Bizim, 2018 yılında Dışarıda ve 2020 yılında İnsanlar İkiye Ayrılır adlı filmlerle beyaz perdede boy gösterdi. Aynı zamanda Kızılırmak ve Kalp gibi tiyatro oyunlarıyla da sahneye çıktı, ödüller aldı.

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