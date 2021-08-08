İkimizin Sırrı konusu nedir? ATV’nin yeni dizisi İkimizin Sırrı oyuncuları kimdir?

İkimizin Sırrı oyuncuları kimdir? İkimizin Sırrı konusu nedir? ATV'nin Pazar akşamları yayınlanacak yeni dizisi İkimizin Sırrı merak uyandıran konusuyla ekranlara geliyor. "Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı" sloganıyla ilk bölümü 8 Ağustos Pazar günü yayınlanacak İkimizin Sırrı kadrosunda birbirinden yetenekli oyuncular yer alıyor. Peki; İkimizin Sırrı oyuncuları kimdir? İkimizin Sırrı konusu nedir?
İKİMİZİN SIRRI KONUSU NEDİR?
Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir.
Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.
LEYLA FERAY KİMDİR?
Leyla Feray 8 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
İstanbul'da doğan oyuncu, Koç Üniversitesi Medya ver Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu. 2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı.
Daha sonra, Paşa Gönlüm, Üç Arkadaş, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Uyanış Büyük Selçuklu gibi yapımlarda yer almıştır.