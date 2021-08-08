İkimizin Sırrı uyarlama mı? ATV’de yayınlanan İkimizin Sırrı hangi diziden uyarlama?

İKİMİZİN SIRRI GERÇEK KONUSU NEDİR?

Ölen eşinin borçlarından ötürü Hye-Soo'un peşinde tefeciler bulunmaktadır. Kızı ile yalnız bir hayat sürmekte olan Hye-Soo, geçinebilmek için Ji-Hoon'un restoranında çalışmaya başlar. Ji-Hoon ise annesine karaciğer donörü aramaktadır. Bunu duyan Hye-Soo ise bağışçı olmak ister. Hye-Soo'un beyninde ki tümörden haberi olmayan Ji-Hoon onun bağış yapmasını kabul ederek bunun içinde bir evlilik sözleşmesi yaparlar.

Bir kaza sonrasında Han-jin ve Hye-soo'nun hayatları bir yerde kesişir. Han jin-hoon ise, siroz hastası olan ve karaciğer nakli yapılmazsa kısa bir sonra ölecek olan annesini kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Tek şart ise Tek şartı borçlarını kapatmak ve kızını büyütecek kadar paradır.