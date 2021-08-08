İkimizin Sırrı 1. bölümü ve güçlü oyuncu kadrosu ile bu akşam ATV'de! "Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı…"

ENGİN ALKAN (KASIM KARAHUN)

Sahip olduğu her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak elde eden Kasımgüçlü bir iş adamıdır. İş dünyasında kazandığı sert ve acımasız tavrını ailesine de yansıtır. Ailesinin isteği üzerine Türkan'la evlenmiş, ancak bu evlilikte aradığı mutluluğu bulamamış ve Seylan Sorgun'la gizli bir aşk yaşamıştır.