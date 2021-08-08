İkimizin Sırrı 1. bölümü ve güçlü oyuncu kadrosu ile bu akşam ATV'de! "Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı…"

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, 8 Ağustos Pazar akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor.
İKİMİZİN SIRRI OYUCULARI
Kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı İkimizin Sırrı yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.
1. BÖLÜM
Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir.
Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.