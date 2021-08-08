Canım Kardeşim ne zaman çekildi? Canım Kardeşim film konusu nedir, oyuncuları kimler? Kahraman…

Canım Kardeşim ne zaman çekildi? Canım Kardeşim filmi konusu ve oyuncuları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Özellikle Kahraman karakteri dikkat çekerken gerçekte kim olduğuna ilişkin bilgiler de merak edildi. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanan Canım Kardeşim filmi ile ilgili merak konusu olanlar haberimizde yer alıyor.
CANIM KARDEŞİM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Çekimleri 1972 yılında yapılan film, kurgunun ardından 1 Mart 1973 tarihinde vizyona girmiştir.
Çekimleri, İzmir ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen film, sinemada beklenen başarıyı elde edememiş ancak daha sonra Türk sinema tarihinin en iyi film listelerinde yerini almıştır.
CANIM KARDEŞİM KONUSU VE OYUNCULARI
Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin dostu Halit, birlikte yokluk içerisinde fakat kendilerine yettikleri bir yaşam sürmektedirler. Bu buhranın içerisinden çıkmak amacıyla tek umutları Kahraman'ın okuması ve hayatta bir amacının olmasıdır.
İçerisinde yaşadıkları yoksulluklarına rağmen bir şekilde mutlu ve iyimser kalabilmeyi başaran üçlünün tüm hayatları Kahraman'ın kanser olduğunu öğrenmeleriyle birlikte geri dönüşü olmayan bir şekilde sarsılacaktır.
Kahraman'ın hayatındaki son isteği ise bir televizyondur. Artık ona bir televizyon almak, geride kalan ikilinin en önemli ve tek amacı olacaktır.