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    • Televizyon
    • 08.08.2021 17:43
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    • 08.08.2021 17:43
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    Canım Kardeşim ne zaman çekildi? Canım Kardeşim film konusu nedir, oyuncuları kimler? Kahraman…

    Televizyınların gündüz kuşağını yakından takip edenler Canım Kardeşim ne zaman çekildi? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Birbirinden ünlü yeşilçam oyuncularının yer aldığı film yıllar önce çekilse de her yayınlandığında aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Hüzünlü konusu ile izleyicileri ekrana kilitleyen Canım Kardeşim filmi hakkında merak edilenleri derledik. İşte Canım Kardeşim filmi konusu ve oyuncuları…

    takvim.com.tr
    Canım Kardeşim ne zaman çekildi?

    Canım Kardeşim ne zaman çekildi? Canım Kardeşim filmi konusu ve oyuncuları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Özellikle Kahraman karakteri dikkat çekerken gerçekte kim olduğuna ilişkin bilgiler de merak edildi. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanan Canım Kardeşim filmi ile ilgili merak konusu olanlar haberimizde yer alıyor.

    CANIM KARDEŞİM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

    Çekimleri 1972 yılında yapılan film, kurgunun ardından 1 Mart 1973 tarihinde vizyona girmiştir.

    Çekimleri, İzmir ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen film, sinemada beklenen başarıyı elde edememiş ancak daha sonra Türk sinema tarihinin en iyi film listelerinde yerini almıştır.

    CANIM KARDEŞİM KONUSU VE OYUNCULARI

    Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin dostu Halit, birlikte yokluk içerisinde fakat kendilerine yettikleri bir yaşam sürmektedirler. Bu buhranın içerisinden çıkmak amacıyla tek umutları Kahraman'ın okuması ve hayatta bir amacının olmasıdır.

    İçerisinde yaşadıkları yoksulluklarına rağmen bir şekilde mutlu ve iyimser kalabilmeyi başaran üçlünün tüm hayatları Kahraman'ın kanser olduğunu öğrenmeleriyle birlikte geri dönüşü olmayan bir şekilde sarsılacaktır.

    Kahraman'ın hayatındaki son isteği ise bir televizyondur. Artık ona bir televizyon almak, geride kalan ikilinin en önemli ve tek amacı olacaktır.

        Tarık Akan · Murat
        Halit Akçatepe · Halit
        Kahraman Kıral · Kahraman
        Metin Akpınar · Kancı Mehmet
        Adile Naşit · Öğretmen
        Kemal Sunal · Yolcu
        Sıtkı Akçatepe · Musta
        Ali Yalaz · Doktor
        Renan Fosforoğlu · Lokanta Sahibi
        Ahmet Turgutlu · Kasap
        Kamer Sadık · Ziya Efendi
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