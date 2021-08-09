Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 09.08.2021 16:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.08.2021 16:30
    ABONE OL

    Hasret bitiyor! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Atv'de başlıyor!

    Hasret bitiyor! Ekranların gülen yüzü Zahide Yetiş, Atv ekranlarında sevenleri ile buluşuyor. “Eşler şahane, mutfak bahane” diyerek geri dönen başarılı televizyoncu için heyecanlı bekleyiş başladı. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Zahide Yetiş’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak!

    Hasret bitiyor! Zahide Yetiş Atv’de...

    Ekranların gülen yüzü Zahide Yetiş, "eşler şahane, mutfak bahane" diyerek geri dönüyor… Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak.

    Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak!

    ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

    1979 yılında Viyana'da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Doktorum programıyla tanındı.

    2013-2015 yılları arasında ATV'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten 12 Haziran 2020'ye kadar Show TV'de hafta içi her sabah yayımlanan Zahide Yetiş'le programını sundu.

        Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır. Engelli yazar Onur Ustaoğlu'nun yazdığı Hey! Biz de Buradayız isimli sesli kitaba seslendirme ve tanıtımda destek vermiştir.

        Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane yakında Atv'de!

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Taliban son 4 günde 6 merkezi ele geçirdi!
        Haberler Televizyon Hasret bitiyor! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Atv'de başlıyor!
            SON DAKİKA