Ernest Hemingway'e Nobel Edebiyat Ödülü kazandıran, Yaşlı Adam ve Deniz adlı roman Türkiye'de hangi adla basılmıştır sorusu Milyoner izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Ernest Hemingway'e Nobel Edebiyat Ödülü kazandıran, Yaşlı Adam ve Deniz adlı roman Türkiye'de hangi adla basılmıştır?

A: Mavi Sürgün

B: İhtiyar Balıkçı

C: Deniz Çağırışı

D: Aganta Burina Burinata

Doğru cevap: B: İhtiyar Balıkçı