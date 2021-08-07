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    • 07.08.2021 23:06
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    • 07.08.2021 23:07
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    Ernest Hemingway'e Nobel Edebiyat Ödülü kazandıran, Yaşlı Adam ve Deniz adlı roman Türkiye'de hangi adla basılmıştır?

    Ernest Hemingway'e Nobel Edebiyat Ödülü kazandıran, Yaşlı Adam ve Deniz adlı roman Türkiye'de hangi adla basılmıştır sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Yaşlı Adam ve Deniz romanı Türkiye’de hangi adla basıldı?

    Ernest Hemingway'e Nobel Edebiyat Ödülü kazandıran, Yaşlı Adam ve Deniz adlı roman Türkiye'de hangi adla basılmıştır sorusu Milyoner izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Ernest Hemingway'e Nobel Edebiyat Ödülü kazandıran, Yaşlı Adam ve Deniz adlı roman Türkiye'de hangi adla basılmıştır?

    A: Mavi Sürgün

    B: İhtiyar Balıkçı

    C: Deniz Çağırışı

    D: Aganta Burina Burinata

    Doğru cevap: B: İhtiyar Balıkçı

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    Haberler Televizyon Ernest Hemingway'e Nobel Edebiyat Ödülü kazandıran, Yaşlı Adam ve Deniz adlı roman Türkiye'de hangi adla basılmıştır?
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