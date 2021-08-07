1776 tane koni şeklinde olan, Filipinler'in ulusal sembollerinden ve UNESCO Dünya Mirası'nda yer alan tepelerin adı nedir?

1776 tane koni şekilli tepeden oluşan, Filipinler'in ulusal sembollerinden ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tepelerin adı nedir izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1776 tane koni şekilli tepeden oluşan, Filipinler'in ulusal sembollerinden ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tepelerin adı nedir?

A: Krema tepeleri

B: Çikolata tepeleri

C: Bonbon tepeleri

D: Dondurma tepeleri

Doğru cevap: B: Çikolata tepeleri