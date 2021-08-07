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    • Televizyon
    • 07.08.2021 21:32
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    • 07.08.2021 21:35
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    1776 tane koni şeklinde olan, Filipinler'in ulusal sembollerinden ve UNESCO Dünya Mirası'nda yer alan tepelerin adı nedir?

    1776 tane koni şekilli tepeden oluşan, Filipinler'in ulusal sembollerinden ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tepelerin adı nedir sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken soru!

    1776 tane koni şekilli tepeden oluşan, Filipinler'in ulusal sembollerinden ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tepelerin adı nedir izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1776 tane koni şekilli tepeden oluşan, Filipinler'in ulusal sembollerinden ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tepelerin adı nedir?

    A: Krema tepeleri

    B: Çikolata tepeleri

    C: Bonbon tepeleri

    D: Dondurma tepeleri

    Doğru cevap: B: Çikolata tepeleri

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    Haberler Televizyon 1776 tane koni şeklinde olan, Filipinler'in ulusal sembollerinden ve UNESCO Dünya Mirası'nda yer alan tepelerin adı nedir?
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