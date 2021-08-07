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    • 07.08.2021 22:17
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    • 07.08.2021 22:47
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    Miladi takvime göre MS 11.11.1111 tarihinde hangisi hayattaydı?

    Miladi takvime göre MS 11.11.1111 tarihinde hangisi hayattaydı? sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken soru!

    Miladi takvime göre MS 11.11.1111 tarihinde hangisi hayattaydı sorusu Milyoner izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Miladi takvime göre MS 11.11.1111 tarihinde hangisi hayattaydı?

    A: Cengiz Han

    B: Alparslan

    C: Fatih Sultan Mehmed

    D: Ömer Hayyam

    Doğru cevap: Ömer Hayyam

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