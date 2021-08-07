Miladi takvime göre MS 11.11.1111 tarihinde hangisi hayattaydı sorusu Milyoner izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Miladi takvime göre MS 11.11.1111 tarihinde hangisi hayattaydı?

A: Cengiz Han

B: Alparslan

C: Fatih Sultan Mehmed

D: Ömer Hayyam

Doğru cevap: Ömer Hayyam