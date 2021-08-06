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    • 06.08.2021 16:27
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    Kim Milyoner Olmak İster başvurusu nasıl yapılır? Kim Milyoner Olmak İster sonucu ne zaman belli olur?

    Kim Milyoner Olmak İster başvurusu nasıl yapılır? ATV’de Cumartesi akşamları Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarışmaya başvurmak isteyen izleyiciler Kim Milyoner Olmak İster başvurusu hakkında birçok bilgiyi merak eder oldu. Peki herkesi katılabiliyor mu? Kim Milyoner Olmak İster sonucu ne zaman belli olur? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner Olmak İster başvurusu nasıl yapılır?

    Kim Milyoner Olmak İster başvurusu nasıl yapılır? Kim Milyoner Olmak İster sonucu ne zaman belli olur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Cumartesi akşamları izlenme rekorları kıran yarışmaya katılmak isteyenler bunun nasıl mümkün olacağını, başvuru şekillerini merak eder oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster başvurusu ile ilgili tüm bilgiler…

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aşağıdaki linke tıklayarak Kim Milyoner Olmak İster başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Tüm bilgilerinizi hatasız doldurmanız ve sorular tüm sorulara doğru yanıt vermeniz seçilmenizde son derece önemlidir.

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    KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

    Başvurular ilgili ekip tarafından değerlendirildikten sonra kriterlere uygun olmanız halinde mülakat için başvuru formunda belirttiğiniz telefon numarasından dönüş sağlanacaktır.

    KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

    Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 yılında Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. 12 yaşına kadar köyde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, yüksek öğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde bitirdi.

    1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World olmuştur.

    "Deli Yürek" adlı dizide canlandırdığı "Yusuf Miroğlu" karakteriyle Kenan İmirzalıoğlu'nun yıldızı parladı. "Alacakaranlık" adlı dizide Uğur Yücel ile başrol paylaşmıştır. "Yazı Tura" adlı filmde rol almış ve "Acı Hayat" dizisinde Selin Demiratar ile başrol paylaşmıştır.

        Kenan İmirzalıoğlu, 2008 yılında "Kabadayı" adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrol oynamıştır. "Son Osmanlı Yandım Ali" adlı filmde ise Cansu Dere ile başrol paylaşmıştır. 2009 yılında "Ejder Kapanı" adlı filmde Uğur Yücel ve Berrak Tüzünataç ile başrol, 2009'da başlayan "Ezel" dizisinde Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile başrolü paylaşmıştır.

        2012'de Osman Sınav'ın Yönetmenliğini üstlendiği Tuğçe Kazaz ile Başrollerini paylaştığı "Uzun Hikaye" adlı Sinema Filminde oynamıştır. 2012 de başlayan "Karadayı" adlı dizide Bergüzar Korel ile başrol oynamıştır. Bu dizide "Mahir Kara" karakterini canlandırmıştır. 2018'de ise "Mehmed Bir Cihan Fatihi" dizisinde rol aldı.

        14 Mayıs 2016'da oyuncu Sinem Kobal ile dünya evine giren Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk görevini üstleniyor.
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