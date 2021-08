Kim Milyoner Olmak İster başvurusu nasıl yapılır? Kim Milyoner Olmak İster sonucu ne zaman belli olur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Başvurular ilgili ekip tarafından değerlendirildikten sonra kriterlere uygun olmanız halinde mülakat için başvuru formunda belirttiğiniz telefon numarasından dönüş sağlanacaktır.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 yılında Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. 12 yaşına kadar köyde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, yüksek öğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde bitirdi.

1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World olmuştur.

"Deli Yürek" adlı dizide canlandırdığı "Yusuf Miroğlu" karakteriyle Kenan İmirzalıoğlu'nun yıldızı parladı. "Alacakaranlık" adlı dizide Uğur Yücel ile başrol paylaşmıştır. "Yazı Tura" adlı filmde rol almış ve "Acı Hayat" dizisinde Selin Demiratar ile başrol paylaşmıştır.