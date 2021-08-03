Rıza Baba öldü mü Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Kim giderse gitsin Zafer Ergin kalır deniyordu ama Arka Sokaklar Rıza Baba... Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor. Eylül ayında 15'inci sezona başlamaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisinde şu sıralar peş peşe gelen ayrılıklar gündemde. Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba karakterinin ölerek diziden ayrılacağı sosyal medyada iddia edilen konulardan biri oldu. Bunun üzerine dizinin takipçileri "Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrılacak mı?" sorusunu sormaya başladı. Peki, Arka Sokaklar Rıza Baba karakteri öldü mü?