Rıza Baba öldü mü Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Kim giderse gitsin Zafer Ergin kalır deniyordu ama Arka Sokaklar Rıza Baba... Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor. Eylül ayında 15'inci sezona başlamaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisinde şu sıralar peş peşe gelen ayrılıklar gündemde. Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba karakterinin ölerek diziden ayrılacağı sosyal medyada iddia edilen konulardan biri oldu. Bunun üzerine dizinin takipçileri "Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrılacak mı?" sorusunu sormaya başladı. Peki, Arka Sokaklar Rıza Baba karakteri öldü mü?
Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor. 15 sezondur kesintisiz olarak ekranlara gelen ve çoluk çocuk ya da büyük küçük demeden herkesin pür dikkat yakından takip ettiği efsane dizide yeni sezon öncesinde yeni ayrılıklar gözlerden kaçmıyor.
Sosyal medyada yer alan habere göre; son gelen iddialarda Arka Sokaklar dizisi başrol oyuncuları olan Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgün Ozan'ın yeni sezonda yapımda yer almayacakları ve bambaşka yeni isimlerde diziye devam edeceği haberleri hayranları oldukça derinden sarmış ve üzülmelerine neden olmuştu.