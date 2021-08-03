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    • 03.08.2021 12:45
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    • 03.08.2021 12:45
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    Rıza Baba öldü mü Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Kim giderse gitsin Zafer Ergin kalır deniyordu ama Arka Sokaklar Rıza Baba...

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve 15 sezondur Kanal D ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar, yayınlanan son sezonunun ardından yaprak dökümü yaşadı. Önce kesintisiz 15 sezondur Çoban Ailesi'nin çocukları olan Yüsra Geyik ve Onur Bay diziden ayrıldı. Sonrasında da dizinin Bahar komiseri Merve Oflaz. Tam Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan diziden ayrılıyor derken asıl bomba en beklenmedik cepheden geldi. Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin diziden ayrılıyor olabilir. Rıza Baba öldü mü? Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrılacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

    Rıza Baba öldü mü Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

    Rıza Baba öldü mü Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Kim giderse gitsin Zafer Ergin kalır deniyordu ama Arka Sokaklar Rıza Baba... Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor. Eylül ayında 15'inci sezona başlamaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisinde şu sıralar peş peşe gelen ayrılıklar gündemde. Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba karakterinin ölerek diziden ayrılacağı sosyal medyada iddia edilen konulardan biri oldu. Bunun üzerine dizinin takipçileri "Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrılacak mı?" sorusunu sormaya başladı. Peki, Arka Sokaklar Rıza Baba karakteri öldü mü?

    Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor. 15 sezondur kesintisiz olarak ekranlara gelen ve çoluk çocuk ya da büyük küçük demeden herkesin pür dikkat yakından takip ettiği efsane dizide yeni sezon öncesinde yeni ayrılıklar gözlerden kaçmıyor.

    Sosyal medyada yer alan habere göre; son gelen iddialarda Arka Sokaklar dizisi başrol oyuncuları olan Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgün Ozan'ın yeni sezonda yapımda yer almayacakları ve bambaşka yeni isimlerde diziye devam edeceği haberleri hayranları oldukça derinden sarmış ve üzülmelerine neden olmuştu.

        Sezon finali öncesinde Çoban ailesinin dağılması da dikkatlerden kaçmayan bir hadise oldu. Onur Bay ile Yüsra Geyik sonrasında 3 sezondur dizi ekibinden yer alan ve ahar komiser karakterine hayat veren Merve Oflaz'ın da son olarak Arka Sokaklar dizisine veda edeceği duyuruldu.

        Üst üste yaşanan bu ayrılıklar sonrasında ise Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonda devam etmeyerek sessiz sedasız final yapacağı bile gelen iddialar arasında yerini aldı. Daha öncesinde 2018 yılında Çoban ailesinden Suat karakteri de diziden ayrılırken 2019 senesinde Aylin olarak izlediğimiz Özlem Çınar ile Zeliş ve Tekin karakterleri de 2021 yılında diziye veda eden isimler olmuşlardı.

        Sosyal medyada yer alan iddialar gerçek dışı olarak biliniyor. Rıza Baba karakterinin diziden ayrılacağına yönelik ne yapım şirketinden ne de başarılı oyuncu Zafer Ergin'den bir açıklama gelmedi. Bu nedenle iddiaların gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor.

            ZAFER ERGİN KİMDİR?

            Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.

            1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir.

            2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki Mehmet Karahanlı rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayına başlayan ve hâlâ yayımlanmaya devam eden Arka Sokaklar adlı dizide önce başkomiser, 3. sezondan 9. sezona kadar emniyet amiri, 9. sezondan itibaren ise emniyet müdürü Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.

            Ergin, 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programının sunucusu olan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak bir bölümlüğüne yarışmayı sunmuştur.

                9 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada 14 yıldır oynadığı Arka Sokaklar dizisi hakkında "İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim hâlinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin edersiniz." dedi.
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