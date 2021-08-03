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    • 03.08.2021 13:30
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    • 03.08.2021 13:30
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    Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş ve Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in birlikteliği kesin! Sır çözüldü gözler onların aşkında

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle kalpleri kazanan Uğur Güneş diziye sürpriz bir şekilde veda etmişti. Bir yanda da Ramo dizisinde Sibel'i canlandıran güzeller güzeli isim Esra Bilgiç, dizisi final yaptığı için ekranlara veda etmişti. Ancak izleyici bu ikiliye uzun süre hasret kalmayacak. Bu sezon Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in aşkı ekranı sallayacak. Esra Bilgiç ve Uğur Güneş yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisiyle adından söz ettirecek. Uğur Güneş ve Esra Bilgiç ilk kez aynı dizide rol alacak.

    Esra Bilgiç ve Uğur Güneş yan yana

    Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş ve Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in birlikteliği kesin! Sır çözüldü gözler onların aşkında... Geçtiğimiz haftalarda 3. sezon finaliyle sezon arasına giden Bir Zamanlar Çukurova dizisinden sezon finali öncesi ayrılan ünlü ve yakışıklı oyuncu Uğur Güneş ile Ramo dizisi final yaptığı için ekranlara veda eden Esra Bilgiç'in yeni adresi belli oldu. Esra Bilgiç ve Uğur Güneş yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisiyle adından söz ettirecek. Uğur Güneş ve Esra Bilgiç ilk kez aynı dizide rol alacak.

    Kanunsuz Toprak dizisinin oyuncu kadrosu belli oluyor. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için anlaşma sağladı. Bir Zamanlar Çukurova'da sevilen bir karakter olan Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş'in yeni projesi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca Çukur'da Cumali karakteriyle efsaneleşen Necip Memili Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği Kanunsuz Topraklar dizisinde çok konuşulan isimler arasında yer alacak.

    DAVUT OLARAK DÖNÜYOR

    Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Dizinin çekimleri Zonguldak'ta yapılacak.

    ESRA BİLGİÇ'İN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak.

        Esra Bilgiç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

        YAN YANA İLK KEZ

        Geçtiğimiz hafta kostüm provası yapılan dizi için şimdi de son hazırlıklar yapılıyor. Setten son fotoğraflar ise başrol oyuncuları Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'ten geldi. "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diyerek fotoğraf paylaşan ikilinin keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

        Birsen Altuntaş haberine göre, Arif Diren yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde Teğmen Sezai karakteriyle ekranlarda olacak.

            Bir madencilik hikayesi anlatan "Kanunsuz Topraklar" dizisi, Zonguldak'ta geçecek.

            Dizi için hem İstanbul'un Beykoz ve Kemerburgaz gibi yerlerinde hem de Zonguldak'ta görkemli platolar hazırlandı.

            "ÇOK BÜYÜK BİR İŞLE GİRİYORUZ"

            Dizinin başrolü Uğur Güneş, "Mayıs'tan beri başladık çekimlere, Eylül'de yayına gireceğiz. Çok güzel bir iş olacak" dedi.

                Güneş ayrıca proje hakkında "Uzun zamandır böyle bir senaryo ile karşılaşmadım. Çok büyük bir işle giriyoruz. Bir daha da böyle bir iş gelmeyecek muhtemelen." ifadelerini kullandı.
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                Haberler Televizyon Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş ve Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in birlikteliği kesin! Sır çözüldü gözler onların aşkında