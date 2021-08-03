Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş ve Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in birlikteliği kesin! Sır çözüldü gözler onların aşkında... Geçtiğimiz haftalarda 3. sezon finaliyle sezon arasına giden Bir Zamanlar Çukurova dizisinden sezon finali öncesi ayrılan ünlü ve yakışıklı oyuncu Uğur Güneş ile Ramo dizisi final yaptığı için ekranlara veda eden Esra Bilgiç'in yeni adresi belli oldu. Esra Bilgiç ve Uğur Güneş yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisiyle adından söz ettirecek. Uğur Güneş ve Esra Bilgiç ilk kez aynı dizide rol alacak.