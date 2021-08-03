Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş ve Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in birlikteliği kesin! Sır çözüldü gözler onların aşkında... Geçtiğimiz haftalarda 3. sezon finaliyle sezon arasına giden Bir Zamanlar Çukurova dizisinden sezon finali öncesi ayrılan ünlü ve yakışıklı oyuncu Uğur Güneş ile Ramo dizisi final yaptığı için ekranlara veda eden Esra Bilgiç'in yeni adresi belli oldu. Esra Bilgiç ve Uğur Güneş yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisiyle adından söz ettirecek. Uğur Güneş ve Esra Bilgiç ilk kez aynı dizide rol alacak.
Kanunsuz Toprak dizisinin oyuncu kadrosu belli oluyor. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için anlaşma sağladı. Bir Zamanlar Çukurova'da sevilen bir karakter olan Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş'in yeni projesi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca Çukur'da Cumali karakteriyle efsaneleşen Necip Memili Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği Kanunsuz Topraklar dizisinde çok konuşulan isimler arasında yer alacak.
DAVUT OLARAK DÖNÜYOR
Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Dizinin çekimleri Zonguldak'ta yapılacak.
ESRA BİLGİÇ'İN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak.