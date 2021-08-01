Star Market başvuru nasıl yapılır? Star Market nerede çekiliyor, hangi günler var, saat kaçta? Sunucusu ve formatı...

Star Market başvuru nasıl yapılır? Star Market nerede çekiliyor, hangi günler var, saat kaçta? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Televizyonlarda eğlenceli programlar arayanlar özellikle yarışmalara bakıyor ve Star TV'de yeni başlayan Star Market yarışması ilgi odağı oluyor. Peki başvuru yapmak isteyenler nereden ve nasıl yapacak? İşte tüm detaylar…
STAR MARKET BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ufuk Özkan'ın Star TV ekranında sunduğu yarışma programı Star Market'e başvuruda bulunmak isteyenlerin Star TV'nin internet sitesine girerek programın sayfasına girmeleri ve başvuru kısmına tıklamaları yeterli olacaktır.
STAR MARKET YARIŞMA FORMATI NEDİR?
Hafta içi her gün 16:45'te Star TV ekranlarında yayınlanan Star Market yarışmasında her bölüm üç takım kıyasıya bir yarışa girecek. Yarışmacılar, etaplar boyunca kimi zaman sorulara cevap vererek, kimi zaman da kendilerinden istenen ürünleri marketin içinde bulmaya çalışacak.
"Büyük Alışveriş" adı verilen 'yarı final' etabında rakiplerinden daha fazla süre toplamaya çalışan yarışmacılar, keyifli ve eğlenceli bir serüveni evlerinize taşıyacak.
Hafta içi her gün 3 çiftin yarışacağı 'Star Market'in cumartesi akşamı yayınlanacak özel bölümünde ise ekranlardan tanıdığınız ve ünlü isimler yer alacak.
İlk olarak "Supermarket Sweep" adıyla 1965 yılında Amerika'da yayınlanmaya başlayan 'Star Market', kısa sürede milyonların gözdesi haline geldi.