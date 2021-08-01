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    • Televizyon
    • 01.08.2021 10:49
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    • 01.08.2021 10:50
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    Star Market başvuru nasıl yapılır? Star Market nerede çekiliyor, hangi günler var, saat kaçta? Sunucusu ve formatı...

    Televizyonların yayınlarını yakından takip eden izleyiciler Star Market başvuru nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını merakla araştırır oldu. Star TV’de yeni başlayan, formatıyla oldukça dikkat çeken yarışma yayınlanan 6 bölümü ile bölümüyle izleyicilere eğlenceli, kahkaha dolu anlar yaşattı. Henüz izlememiş olanlar ise Star Market nerede çekiliyor, hangi günler var, saat kaçta? Sunucusu kim ve format nedir? Gibi soruların yanıtlarını merak eder oldu. İşte Star Market hakkında bilgiler…

    takvim.com.tr
    Star Market başvuru nasıl yapılır?

    Star Market başvuru nasıl yapılır? Star Market nerede çekiliyor, hangi günler var, saat kaçta? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Televizyonlarda eğlenceli programlar arayanlar özellikle yarışmalara bakıyor ve Star TV'de yeni başlayan Star Market yarışması ilgi odağı oluyor. Peki başvuru yapmak isteyenler nereden ve nasıl yapacak? İşte tüm detaylar…

    STAR MARKET BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Ufuk Özkan'ın Star TV ekranında sunduğu yarışma programı Star Market'e başvuruda bulunmak isteyenlerin Star TV'nin internet sitesine girerek programın sayfasına girmeleri ve başvuru kısmına tıklamaları yeterli olacaktır.

    STAR MARKET YARIŞMA FORMATI NEDİR?

    Hafta içi her gün 16:45'te Star TV ekranlarında yayınlanan Star Market yarışmasında her bölüm üç takım kıyasıya bir yarışa girecek. Yarışmacılar, etaplar boyunca kimi zaman sorulara cevap vererek, kimi zaman da kendilerinden istenen ürünleri marketin içinde bulmaya çalışacak.

    "Büyük Alışveriş" adı verilen 'yarı final' etabında rakiplerinden daha fazla süre toplamaya çalışan yarışmacılar, keyifli ve eğlenceli bir serüveni evlerinize taşıyacak.

    Hafta içi her gün 3 çiftin yarışacağı 'Star Market'in cumartesi akşamı yayınlanacak özel bölümünde ise ekranlardan tanıdığınız ve ünlü isimler yer alacak.

    İlk olarak "Supermarket Sweep" adıyla 1965 yılında Amerika'da yayınlanmaya başlayan 'Star Market', kısa sürede milyonların gözdesi haline geldi.

        UFUK ÖZKAN KİMDİR?

        Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 tarihinde Almanya, Jugenheim, Seeheim'de doğmuştur. Aslen Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Hamzalı Köyündendir. 12 yaşında Türkiye'ye gelmiştir. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konsevatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuş ilk dizi oyunculuk deneyimini 1995 yılında Çiçek Taksi isimli dizi ile gerçekleştirmiştir.

        2005 yılında Nazan Gündeş ile evlenen Ufuk Özkan'ın bu evlilikten Eren isimli bir oğlu bulunmaktadır.

        Zengin Kız Fakir Oğlan, Türk'ün uzayla İmtihanı, Pak Panter, Geniş Aile, Napcaz Şimdi, SüpüRRR, Cesaretin Var Mı Aşka, Benim Annem Bir Melek, Ayda, Güzel Günler, Emret komutanım, Çiçek Taksi, Çekirdek Aile, Bütün Çocuklarım, Kızlar Yurdu ve Beyza'nın Kadınları adlı yapımlarda rol alan Ufuk Özkan, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Kalk Gidelim dizisinde Seyfettin karakterine hayat vermektedir. Ufuk Özkan 1.82 metre boyunda, 75 kilo ve Koç burcudur.

        Ufuk Özkan'ın rol aldığı diziler ve filmler:
        2019 – Geniş Aile Komşu Kızı (Sinema Filmi)
        2018 – Milyonluk Kuş (Sinema Filmi)
        2017 – Kalk Gidelim (Seyfettin Dal) (TV Dizisi)
        2016 – Sen Sağ Ben Selamet (Sansar) (Sinema Filmi)
        2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Şerif Müdür)(TV Dizisi)
        2016 – Güzel İkili (TV Filmi)
        2016 – Geniş Aile 2: Her Türlü (Cevahir) (Sinema Filmi)
        2016 – Aile İşi (Hakan)(TV Dizisi)


        2015 – Geniş Aile: Yapıştır (Cevahir) (Sinema Filmi)
        2012 – 2013 – Zengin Kız Fakir Oğlan (Nurhan) (TV Dizisi)
        2012 – Türkün Uzayla İmtihanı (Fatih Yıldırım) (TV Dizisi)
        2012 – N'apcaz Şimdi? (Toygar) (Sinema Filmi)
        2010 – Pak Panter (PP7) (Sinema Filmi)
        2009 – SüpüRRR (Şuşu) (Sinema Filmi)
        2009-2011 – Geniş Aile (Cevahir) (TV Dizisi)
        2008 – Cesaretin Var mı Aşka (Şeref) (TV Dizisi)
        2008 – Benim Annem Bir Melek (TV Dizisi)
        2007 – Güzel Günler (Şenol) (TV Dizisi)
        2007 – Ayda (Nuri) (TV Dizisi)2007
        2006 – Kızlar Yurdu (Er Vedat Yemişçi) (TV Dizisi)
        2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Terliksi Vedat) (Sinema Filmi)
        2005-2007 – Emret Komutanım (Terliksi Vedat Yemişci) (TV Dizisi)
        2005 – Beyza'nın Kadınları (Sinema Filmi)
        2004 – Bütün Çocuklarım (Oğul Kıroğlu) (TV Dizisi)
        2003 – Ölümsüz Aşk (Özgür) (TV Dizisi)
        2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)
        2001 – Tatlı Hayat (Psikiyatr Ergun Kuzgun) (TV Dizisi)
        1995 – Çiçek Taksi (Cemil Yıldız – Mühittin) (TV Dizisi)
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        Haberler Televizyon Star Market başvuru nasıl yapılır? Star Market nerede çekiliyor, hangi günler var, saat kaçta? Sunucusu ve formatı...