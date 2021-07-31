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    • 31.07.2021 15:04
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    Arka Sokaklar'da kim var kim yok herkes gidiyor ayrılıklar peş peşe geliyor! Çoban Ailesi dağılıyor derken ekip darmadağın oldu

    Kanal D ekranında izleyicilerle 15 sezon boyunca buluşan Arka Sokaklar dizisinde ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor. Önce 15 sezondur kesintisiz olarak dizide Tekin ve Zeliş karakterlerini canlandıran Onur Bay ile Yüsra Geyik diziden ayrılmıştı. Arka Sokaklar sezon finalinden sonra ortaya atılan iddialar ise dizinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ile Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in ayrılacağı yönündeydi. Her ne kadar bu ayrılıklar yalanlansa da ayrılıkların önüne geçilemiyor. Arka Sokaklar'dan bir ayrılık haberi daha geldi. Peki Arka Sokaklar'dan kim ayrıldı? İşte haberin detayları...

    Arka Sokaklar dizisine kim veda etti?

    Arka Sokalar'da kim var kim yok herkes gidiyor ayrılıklar peş peşe geliyor! Çoban Ailesi dağılıyor derken ekip darmadağın oldu... Efsane dizi Arka Sokaklar 15 yılı geride bıraktı. Kanal D'de 31 Temmuz 2006 tarihinden beri yayında olan polisiye dizi eylülde yeni bölümleriyle sevenleriyle buluşacak. Erler Film'in Bay Sinema lakaplı duayen yapımcısı Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlediği diziden yeni sezon öncesi Onur Bay ve Yüsra Geyik ayrılmıştı. Dizi ekibinden bir ayrılık haberi daha geldi.

    Kanal D ekranında izleyicilerle 15 sezon boyunca buluşan Arka Sokaklar dizisinde ayrılıklar peş peşe geldi.

    Diziden Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin ve Hüsnü Çoban olarak izlediğimiz Özgür Ozan'ın ayrılacakları iddiası yalanlanmıştı. İki isim de 16. sezon için anlaşmalarını yaptı.

        Ancak dizinin genç isimleri arasında ayrılıklar üst üste gelmeye devam ediyor. Eylül ayında yeni bölümleri ekrana gelecek olan diziden Onur Bay ile Yüsra Geyik, 15. sezon finali ile birlikte veda etmişti.

        Bu isimlerin yanına son 3 sezondur ekipte yer alan Bahar komiser karakterine hayat veren Merve Oflaz'ın da dizide ayrılacağını gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

        Üst üste gelen bu ayrılıkların ardından Arka Sokaklar ekibine yeni isimlerin katılması beklentisi de ortaya çıktı. Başrollerde yer alan oyuncular yerlerini koruyor. Ancak dizinin yan karakterlerinde ciddi bir erime yaşanıyor.

            2018 yılında Figen Evren, Suat karakterine veda etmişti. Ardından 2019 yılında Aylin olarak izlediğimiz Özlem Çınar gitti.

            Furkan Göksel'in Metin karakteri ile 2019 yılında ayrılmasının ardından Zeliş ve Tekin karakterleri de 2021 yılında projeye veda etmiş oldu.. Son olarak ise Bahar'ın da artık ekipte yer almayacağı ortaya çıktı.

            Böylelikle ayrılan isimler arasına Onur Bay, Yüsra Geyik ve Merve Oflaz da 2021 yılında katılmış oldu. Diziden son 4 yılda ayrılan önemli isimlerin sayısı 6'ya çıktı.
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