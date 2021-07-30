Masterchef Mehmet Yalçınkaya az daha postalıyordu 'burada adamı böyle...' Diskalifiyenin eşiğinden dönüldü el kol birbirine girdi... TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de üçlü düello heyecanı devam ediyor. 28 Temmuz Çarşamba akşamı 23'üncü bölümüyle ekranlara gelen yarışmada; Mehmet Şef, aşırı terleyen bir yarışmacıyı uyardı. Son anda alnındaki teri silen yarışmacı, diskalifiye olmaktan kurtuldu. İşte yürekleri ağızlara getiren o anlar...
Şimdilerde 2021 sezonu ile TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşmakta olan MasterChef Türkiye programı, her bölümü ile milyonları da ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Sevilen program daha önce TV 8 ekranlarında birçok sıra dışı ana sahne olmuştu. 2018 yılında Mehmet Şef, Somer Şef ve Hazar Armani üçlüsü ile ekranlara gelen program, daha sonra 2019 sezonunda Hazer Şef'in yerine Danilo Zanna'nın gelmesiyle birlikte kadro değişikliğine gitmişti.