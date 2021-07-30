Masterchef Mehmet Yalçınkaya az daha postalıyordu 'burada adamı böyle...' Diskalifiyenin eşiğinden dönüldü el kol birbirine girdi

"BURADA ADAMI BÖYLE…"



En iyi lazanyayı yapmak için çabalayan Mert, hamur açarken çok terledi. Onu fark eden Mehmet Şef Mert'in yanına giderek "Teri sil, o ter senin başına bela olur bak ben söyleyeyim. Yemeğin içine gitti mi yemiyoruz o yemeği. Burada böyle terletirler adamı…" sözlerini dile getirdi.