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    • 30.07.2021 17:00
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    • 30.07.2021 17:00
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    Masterchef Mehmet Yalçınkaya az daha postalıyordu 'burada adamı böyle...' Diskalifiyenin eşiğinden dönüldü el kol birbirine girdi

    TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan MasterChef Türkiye programı son sürat devam ediyor. Programın ekranlara gelen 23. bölümünde yaşananlar, izleyicilerin ağızlarını açık bıraktı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te yarışmacılar 3.tur için ter dökerken hiç beklenmedik olaylar da yaşanabiliyor. Onlardan bir tanesine de yine Mehmet Yalçınkaya şahitlik etti. Yarışmanın jüri üyelerinden Mehmet Şef bir yarışmacıya müdahale etti, o yarışmacı da diskalifiye olmaktan son anda kurtuldu. İşte haberin detayları…

    Masterchef'te yarışmacı diskalifiyenin eşiğinden döndü

    Masterchef Mehmet Yalçınkaya az daha postalıyordu 'burada adamı böyle...' Diskalifiyenin eşiğinden dönüldü el kol birbirine girdi... TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de üçlü düello heyecanı devam ediyor. 28 Temmuz Çarşamba akşamı 23'üncü bölümüyle ekranlara gelen yarışmada; Mehmet Şef, aşırı terleyen bir yarışmacıyı uyardı. Son anda alnındaki teri silen yarışmacı, diskalifiye olmaktan kurtuldu. İşte yürekleri ağızlara getiren o anlar...

    Şimdilerde 2021 sezonu ile TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşmakta olan MasterChef Türkiye programı, her bölümü ile milyonları da ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Sevilen program daha önce TV 8 ekranlarında birçok sıra dışı ana sahne olmuştu. 2018 yılında Mehmet Şef, Somer Şef ve Hazar Armani üçlüsü ile ekranlara gelen program, daha sonra 2019 sezonunda Hazer Şef'in yerine Danilo Zanna'nın gelmesiyle birlikte kadro değişikliğine gitmişti.

        2019 yılından bu yana aynı format ve kadroyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye, şimdilerde 2021 sezonu ile ekranlara geliyor ancak yarışma tam anlamıyla başlamış değil. Programda henüz üçlü düello heyecanları yaşanıyor ve jüri üyeleri bu düellolar sonucunda yarışmada kimlerin yer alacağına karar vermeye devam ediyor.

        Sevilen program 28 Temmuz Çarşamba akşamında 23. bölümü ile ekranlara geldi ve bu bölümde yaşananlar, herkesin ağzını açık bıraktı. Mehmet Şef'in müdahale ettiği yarışmacı neredeyse diskalifiye oluyordu.

        ÜÇLÜ DÜELLODA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

        Üçlü düelloya kalan yarışmacılar, şeflerin istediği tarifi ortaya çıkarmaya ve en iyi tabağı jüri üyelerine sunmaya çalışıyor. Hummalı çalışmalarla ortaya çıkarılan tabaklar hazırlanırken, yarışmacılar da büyük emek harcıyor.

            Jüri üyeleri gelen tabakları her yönüyle değerlendiriyor ve aralarından bir yarışmacının programda kalmasını sağlıyor. Programın 23. bölümünde yine aynı şekilde format ilerlerken, üçlü düelloda Mert, Ozan ve İlhan karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılardan 50 dakika içinde kendi açtıkları hamurlardan üç katlı klasik bir lazanya yapmalarını istedi.

            "BURADA ADAMI BÖYLE…"

            En iyi lazanyayı yapmak için çabalayan Mert, hamur açarken çok terledi. Onu fark eden Mehmet Şef Mert'in yanına giderek "Teri sil, o ter senin başına bela olur bak ben söyleyeyim. Yemeğin içine gitti mi yemiyoruz o yemeği. Burada böyle terletirler adamı…" sözlerini dile getirdi.

            TER NEDENİYLE DİSKALİFİYE OLMUŞTU

            Öte yandan MasterChef'te birkaç gün önce Oktay Uğur büyük talihsizlik yaşamıştı. Hamur yoğuran yarışmacının kafasından damlayan ter, yoğurduğu hamura karışmıştı.
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