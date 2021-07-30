Masumlar Apartmanı'na gelirse seyredin cümbüşü! Öyle 2 isme teklif gitti alıp uçuracak izleyici çıldıracak... Sezon finali yapan Masumlar Apartmanı dizisi için yeni iddialar gündeme gelmeye başladı. İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın Masumlar Apartmanı'ndan ayrılmasından sonra yerini doldurarak yeni oyuncu konusunda karar vermeye çalışan yapım şirketi bomba iki isimle görüşüyor. Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna katılabileceği iddia edilen 2 ünlü oyuncunun isimleri bile seyircileri heyecanlandırmaya yetti…
TRT 1 ekranlarında ilk sezonu ile geçtiğimiz yıl izleyicisi karşısına çıkmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlara geldiği her bölümüyle milyonları da ekran başına kilitlemeyi başardı.
Sevilen dizi sezon sırasında ekranlara geldiği Salı akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli kitabındaki "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanarak ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisinin ilk sezonunda başrollerde Ezgi Mola (Safiye), Merve Dizdar (Gülben), Farah Zeynep Abdullah (İnci) ve Birkan Sokullu (Han) isimleri yer aldı.