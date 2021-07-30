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    • 30.07.2021 13:35
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    • 30.07.2021 13:35
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    Masumlar Apartmanı'na gelirse seyredin cümbüşü! Öyle 2 isme teklif gitti alıp uçuracak izleyici çıldıracak

    Pek çok isim anıldı ama bu sefer ki daha da bomba... TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın sezon finali şoke eden bir vedaya sahne olmuştu. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah veda etmişti. Farah Zeynep Abdullah'ın bu sürpriz vedası sonrası seyirci 'yeni İnci kim olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu zamana kadar Serenay Sarıkaya'dan Demet Evgar'a kadar pek çok kişinin adı geçti ancak durum bu kez çok daha fena. O ismin Masumlar Apartmanı dizisine dahil oluşu ise, İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah’ı tarihe karıştırdı.

    Masumlar Apartmanı'na gelirse seyredin cümbüşü! Öyle 2 isme teklif gitti alıp uçuracak izleyici çıldıracak

    Masumlar Apartmanı'na gelirse seyredin cümbüşü! Öyle 2 isme teklif gitti alıp uçuracak izleyici çıldıracak... Sezon finali yapan Masumlar Apartmanı dizisi için yeni iddialar gündeme gelmeye başladı. İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın Masumlar Apartmanı'ndan ayrılmasından sonra yerini doldurarak yeni oyuncu konusunda karar vermeye çalışan yapım şirketi bomba iki isimle görüşüyor. Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna katılabileceği iddia edilen 2 ünlü oyuncunun isimleri bile seyircileri heyecanlandırmaya yetti…

    TRT 1 ekranlarında ilk sezonu ile geçtiğimiz yıl izleyicisi karşısına çıkmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlara geldiği her bölümüyle milyonları da ekran başına kilitlemeyi başardı.

    Sevilen dizi sezon sırasında ekranlara geldiği Salı akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli kitabındaki "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanarak ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisinin ilk sezonunda başrollerde Ezgi Mola (Safiye), Merve Dizdar (Gülben), Farah Zeynep Abdullah (İnci) ve Birkan Sokullu (Han) isimleri yer aldı.

        Her bölümü ile reytinglerde zirveye oynamayı başaran Masumlar Apartmanı dizisinden daha sonra sezon finalinde ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ayrıldı.

        İNCİ'NİN AYRILIĞI SONRASI DİZİYE YENİ OYUNCU GELECEK Mİ?

        Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin oturduğu Masumlar Apartmanı dizisinin senaryosunu ise Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu ikilisi kaleme alıyor. Dizi, OGM Pictures imzasıyla ekranlara geliyor ve dizide, İstanbul'da bir apartmanda yaşayan 4 kardeş ile çevrelerinde yaşanan hikayeler ele alınıyor.

        Dram ve psikoloji türlerinde ekranlara gelen dizide yaşanan şok edici ayrılığın ardından, bazı ünlü isimlerin diziye transfer olabileceği iddiaları gündeme gelmeye başladı.

            O İSİMLER DİZİYE TRANSFER OLABİLİR

            Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığından sonra Masumlar Apartmanı dizisinde oluşan oyuncu boşluğunun doldurulup doldurulmayacağı, doldurulacaksa hangi isim ya da isimlerle doldurulacağı merakla bekleniyordu. Bu süreçte birçok ünlü ismin adı Masumlar Apartmanı dizisiyle anıldı.

            Bu kez gündeme gelen isimler ise herkeste büyük heyecan yarattı. Gündeme gelen iddialarda, Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci ve yeni sezonunda, ünlü ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ya da bir başka ünlü ve güzel oyuncu Demet Özdemir'in dizinin kadrosunda yer alacağı söylentileri gündeme geldi.

            Ancak her iki iddia için de henüz net bir açıklama bulunmuyor.
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            Haberler Televizyon Masumlar Apartmanı'na gelirse seyredin cümbüşü! Öyle 2 isme teklif gitti alıp uçuracak izleyici çıldıracak