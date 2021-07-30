Masumlar Apartmanı'na gelirse seyredin cümbüşü! Öyle 2 isme teklif gitti alıp uçuracak izleyici çıldıracak

Bu kez gündeme gelen isimler ise herkeste büyük heyecan yarattı. Gündeme gelen iddialarda, Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci ve yeni sezonunda, ünlü ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ya da bir başka ünlü ve güzel oyuncu Demet Özdemir'in dizinin kadrosunda yer alacağı söylentileri gündeme geldi.