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    • 30.07.2021 16:04
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    • 30.07.2021 16:04
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    Kurtlar Vadisi dizisi yeniden başlayacak mı? Çekimlere başlandığı iddiası gerçek mi? Kurtlar Vadisi ekranlara…

    Gündemde yoğun bir şekilde Kurtlar Vadisi dizisi yeniden başlayacak mı? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Çekimlere yeniden başlandığı iddiaları izleyicileri oldukça heyecanlandırdı ve detaylar merak konusu oldu. 2003’te ilk kez yayınlanan televizyonların mafya, politik ve aksiyon dizisi kısa sürede fenomen hale gelmiş ve gönüllere taht kurmuştu. Dizinin hayranlar Kurtlar Vadisi’nin ekranlara geri dönüp dönmeyeceğini sorguluyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Kurtlar Vadisi dizisi yeniden başlayacak mı?

    Kurtlar Vadisi dizisi yeniden başlayacak mı? Çekimlere başlandığı iddiası gerçek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yayınlandığı süreçte hafızalara kazınan ve unutulmaz sahneleri konu alan Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi ile ilgili detaylar…

    KURTLAR VADİSİ YENİDEN EKRANLARA GELECEK Mİ?

    Konuyla ilgili iddialar ortaya atılsa da resmi bir açıklama henüz yok, geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz olan oyuncu Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.

    Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kalan Şaşmaz, çalışma ve oturma izni sağlayan yeşil kartı aldı.

        Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceği beklentisiyle görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum." sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.

        Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz; özel hayatının kalmadığını, "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor." sözleriyle dile getirdi.

        15 Aralık 1971 doğumlu olan oyuncu Elazığ'da dünyaya geldi. 2012-2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli kalan oyuncunun Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki çocuğu bulunuyor.

        Oyuncu Kurtlar Vadisi dizisinin yanı sıra, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinde de rol aldı.
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