Kurtlar Vadisi dizisi yeniden başlayacak mı? Çekimlere başlandığı iddiası gerçek mi? Kurtlar Vadisi ekranlara…

Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceği beklentisiyle görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum." sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.

Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz; özel hayatının kalmadığını, "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor." sözleriyle dile getirdi.

15 Aralık 1971 doğumlu olan oyuncu Elazığ'da dünyaya geldi. 2012-2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli kalan oyuncunun Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki çocuğu bulunuyor.

Oyuncu Kurtlar Vadisi dizisinin yanı sıra, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinde de rol aldı.