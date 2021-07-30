Kurtlar Vadisi dizisi yeniden başlayacak mı? Çekimlere başlandığı iddiası gerçek mi? Kurtlar Vadisi ekranlara…

Kurtlar Vadisi dizisi yeniden başlayacak mı? Çekimlere başlandığı iddiası gerçek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yayınlandığı süreçte hafızalara kazınan ve unutulmaz sahneleri konu alan Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi ile ilgili detaylar…
KURTLAR VADİSİ YENİDEN EKRANLARA GELECEK Mİ?
Konuyla ilgili iddialar ortaya atılsa da resmi bir açıklama henüz yok, geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz olan oyuncu Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.
Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kalan Şaşmaz, çalışma ve oturma izni sağlayan yeşil kartı aldı.