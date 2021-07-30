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    • 30.07.2021 10:31
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    • 30.07.2021 10:31
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    Dünya Hali 1. bölüm tek parça izle! Dünya Hali ilk bölüm izle! Sinan’ın dedesinin ilginç vasiyeti neydi?

    Gündemde dizi severler sıklıkla Dünya Hali 1. bölüm tek parça izle! Dünya Hali sorgulamalarını yapar oldu. TRT 1’in yeni dizisi ilk bölümüyle 28 Temmuz Çarşamba akşamı ekrana geldi. Hem konusu hem de oyuncuları ile dikkat çeken dizi oldukça beğenildi. İzlemeyi kaçıranlar ise internet üzerinden izleme yollarını arıyor ve neler yaşandığını merak ediyor. Peki Sinan’ın dedesinin ilginç vasiyeti neydi? İşte Dünya Hali 1. bölüm izleme linki…

    takvim.com.tr
    Dünya Hali 1. bölüm tek parça izle!

    Dünya Hali 1. bölüm tek parça izle! Dünya Hali ilk bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile daha başlamadan dikkat çeken dizi ilk bölümüyle beğenildi. Peki Sinan'ın vasiyetindeki ilginçlik neyden kaynaklanıyordu, kendisine büyük miras mı kaldı? Dünya Hali 1. bölüm izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    DÜNYA HALİ 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    DÜNYA HALİ KONUSU VE OYUNCULARI

    Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği "erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen" olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

    Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

    Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

    İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

        TRT'nin yeni dizisi Dünya Hali'nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor. Dizide Caner Şahin, Sinan karakterini canlandırırken Pelin Abay ise Kıvılcım karakterine hayat veriyor. Diğer karakterler ise;

        Ozan Çelik (Azim),

        Tolga Tekin (Güven),

        Hakan Emre Ünal (Vural),

        Mert Denizmen (Yüksel),

        Selin Hasar (Zeynep),

        Ayfer Tokatlı (Fulya),

        Hüseyin Elmalıpınar (Halis),

        Mekin Sezer (Kutlucan),

        Adnan Başar (Talat),

        Naşit Özcan (Burhan),

        Zeki Ocak (Namık),

        Eray Kaman (Ateş) olarak dizideki yerlerini alıyor.
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