Kazara Aşk 5. bölüm tek parça izle! Kazara Aşk son bölüm izle! Şimal ve Civan’ın aldığı yeni karar ne oldu?

Civan, Şimal'i oyunlarını sürdürmek için ikna etmenin yollarının ararken, Şimal ise, babasının geçirdiği rahatsızlığın ve aile evlerini kaybetmenin üzüntüsü içindedir… Hazır eline fırsat geçmişken bu yalan evliliği bitirmeye de kararlıdır… Kenan'a istediği şansı verecek, yeni ve temiz bir başlangıç yapacaktır…

Elbette Şimal'in bu kararı Civan'ı büyük bir paniğe sürükler… Şirketi kaybetme ihtimali yetmezmiş gibi babasının ve ailelerin gözünde de kabahatli görünüyordur. Hem onların gözünde kendini temize çıkarmak hem de Şimal'in evlilik oyununu sürdürmeyi kabul etmesi için türlü yollara başvurur. Hiçbir çabası karşılık bulmayınca sonunda o da pes eder. Şimal'le sahte evliliğini bitirmenin yanında, herkese aslında Nazlı ile evli olduğunu da açıklamaya karar verir. Ancak sonrasında olanlar kahramanlarımızın aldığı kararları alt üst edecek, Şimal ve Civan kendilerini hemen almaları gereken yeni kararların eşiğinde bulacaktır…