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    • 30.07.2021 09:32
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    Kazara Aşk 5. bölüm tek parça izle! Kazara Aşk son bölüm izle! Şimal ve Civan’ın aldığı yeni karar ne oldu?

    Gündemde yoğun bir şekilde Kazara Aşk 5. bölüm tek parça izle! Kazara Aşk son bölüm izle sorgulamaları yapılır oldu. Star TV’de yayınlanan ve konusu, oyuncuları ile oldukça dikkat çeken yaz sezonuna iddialı giriş yapan dizinin son bölümünü kaçıranlar internetten izleme linkini araştırıyor. Özellikle Şimal ve Civan’ın aldığı yeni kararların ne olduğu merak edilmeye başlandı. Kazara Aşk 5. son bölüm izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kazara Aşk 5. bölüm tek parça izle!

    Kazara Aşk 5. bölüm tek parça izle! Kazara Aşk son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Romantik komedi dizisi yayınlanan her bölümü ile izleyicilere keyifli, eğlenceli anlar yaşatıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile sevilen dizinin son bölümünü izlemeyi kaçırıp yaşanan gelişmeleri merak edenler için Kazara Aşk 5. bölüm tek parça izleme linki haberimizde yer alıyor.

    KAZARA AŞK SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Tahsin'in şirketi, ilk torunu veren oğluna devredeceğini açıklaması Civan ve Okan'ı büyük bir telaşa düşürür. Zira Civan'ın Şimal'i eve döndürmesi, Okan'ın da yaşadığı talihsizlikten sonra bir an önce iyileşmenin bir yolunu bulması gerekiyordur.

    Civan, Şimal'i oyunlarını sürdürmek için ikna etmenin yollarının ararken, Şimal ise, babasının geçirdiği rahatsızlığın ve aile evlerini kaybetmenin üzüntüsü içindedir… Hazır eline fırsat geçmişken bu yalan evliliği bitirmeye de kararlıdır… Kenan'a istediği şansı verecek, yeni ve temiz bir başlangıç yapacaktır…

    Elbette Şimal'in bu kararı Civan'ı büyük bir paniğe sürükler… Şirketi kaybetme ihtimali yetmezmiş gibi babasının ve ailelerin gözünde de kabahatli görünüyordur. Hem onların gözünde kendini temize çıkarmak hem de Şimal'in evlilik oyununu sürdürmeyi kabul etmesi için türlü yollara başvurur. Hiçbir çabası karşılık bulmayınca sonunda o da pes eder. Şimal'le sahte evliliğini bitirmenin yanında, herkese aslında Nazlı ile evli olduğunu da açıklamaya karar verir. Ancak sonrasında olanlar kahramanlarımızın aldığı kararları alt üst edecek, Şimal ve Civan kendilerini hemen almaları gereken yeni kararların eşiğinde bulacaktır…

        KAZARA AŞK KONUSU VE OYUNCULARI

        Kazara Aşk sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız... Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç... Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir... Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenir...

        Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.
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        Haberler Televizyon Kazara Aşk 5. bölüm tek parça izle! Kazara Aşk son bölüm izle! Şimal ve Civan’ın aldığı yeni karar ne oldu?