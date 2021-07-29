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    • Televizyon
    • 29.07.2021 19:09
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    • 29.07.2021 19:09
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    Herkes bu ikiliyi konuşuyor! Baş Belası’nın Şahin ve İpek’i izleyicinin yeni gözdesi oldu

    Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası, sürükleyici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile reytingleri alt üst ediyor. Dizinin başrol oyuncuları İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir’in arasındaki uyum ise izleyiciden tam not alıyor. İkili arasındaki uyum, özellikle sosyal medyada çok konuşuluyor.

    Herkes bu ikiliyi konuşuyor!

    Eğlenceli ve heyecan yüklü hikayesi ile yaz ekranının fenomeni haline gelen 'Baş Belası', en çok da başrol oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in uyumu ve övgü alan performanslarıyla adından söz ettiriyor.

    Dizide cinayet büroda birlikte çalışmak zorunda kalan birbirine taban tabana zıt karakterdeki Şahin ve İpek'i canlandıran ikili, sosyal medyanın da gözdesi konumunda. Dizinin takipçileri, eğlenceli zıtlaşmaları ile yaz ekranına damga vuran İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'i birlikte izlemekten duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getiriyor.

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    Haberler Televizyon Herkes bu ikiliyi konuşuyor! Baş Belası’nın Şahin ve İpek’i izleyicinin yeni gözdesi oldu