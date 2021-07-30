Cam Tavanlar 7. bölüm tek parça izle! Cam Tavanlar son bölüm izle! Suna’nın planı neydi, başarılı olabildi mi?

Peki, Suna boş durur mu? Cem'i yeniden kazanmak için kolları sıvıyor. Diğer taraftan Haldun tehlikeli bir oyun çeviriyor. Ama Cem ve Leyla'nın aşkı çelik gibi güçlü… Bakalım aşkın gücü her şeyin üstesinden gelmeye yetecek mi?

CAM TAVANLAR KONUSU VE OYUNCULARI

Cam Tavanlar'da iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla elde eden, zengin olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'le tatlı sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.