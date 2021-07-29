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    • 30.07.2021 08:45
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    10 kişi birden ayrıldı elde avuçta bir şey kalmadı! Çok Güzel Hareketler falan kalmadı oyuncuların alayı bastı gitti!

    Çok Güzel Hareketler falan kalmadı oyuncuların alayı bastı gitti! 10 kişi birden ayrıldı elde avuçta bir şey kalmadı... Kanal D'de yayınlanan ve son zamanlarda 8 oyuncunun kadrosundan ayrıldığı eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'den 2 oyuncu daha ayrıldı. Oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'de üst üste ayrılıklar yaşanıyor. Peki, ÇGHB 2'den kimler ayrıldı? İşte ayrılan isimler...

    Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yaprak dökümü!

    Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Çok Güzel Hareketler 2'e sular bir türlü durulmuyor. Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, BKM imzalı Çok Güzel Hareketler 2'de üst üste ayrılıklar yaşanıyor. Daha önce de 8 kişinin veda ettiği programdan 2 oyuncu daha ayrılma kararı aldı. Ayrılıkların nedenleri ise henüz bilinmezken oyuncuların veda mesajları da herkesi duygulandırdı. Öte yandan vatandaşlar, "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den kimler ayrıldı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte haberin detayları.

    Kanal D ekranlarında ilk kez 2008 yılında "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ismi ile izleyici karşısına çıkan, Yılmaz Erdoğan'ın öğrencilerinden oluşan genç yeteneklerin her hafta farklı skeçler ile mizah şöleni sunduğu program, aradan geçen yılların ardından yepyeni kadrosuyla 2019 yılında tekrar ekranlara gelmeye başlamıştı.

    2019 yılında "Çok Güzel Hareketler 2" ismi ile yeniden Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan programda birçok genç isim sahnede boy göstermeye başladı. Açın Kapıyı, Semtsel Dönüşüm, Dilli Bebek, Erkek/Kız Yurdu gibi birçok skeç ile ekranlarda bir klasik halini almaya başlayan ve adeta oyuncu fabrikası olan Çok Güzel Hareketler 2 programı, geçtiğimiz haftalarda 3. sezon finalini yaptı.

        Sezon arasına giden ve yeni sezonu merakla beklenen programda ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Sevilen programda sezon arasında 8 oyuncu yapıma veda etmişti. Şimdi ise ayrılan isimlere 2 yeni ismin daha eklendiği öğrenildi.

        O İKİ İSİM DE PROJEDEN AYRILDI

        Şimdi ise veda eden isimler arasına Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir ikilisi de eklendi.

        OYUNCULARIN AYRILIK MESAJLARI

        Ayrılık sonrası Taşdemir sosyal medyadan "Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili…" notunu paylaştı. Gözde Şencan da ayrılık notunda "Canım ekibim, canım arkadaşlarım. Benim için de yolun sonu…" sözlerine yer verdi.

            ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2'DEN KİM AYRILDI?

            Kadronun yapı taşlarından olan Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay'ın ayrılığı seyirci tarafından tepki çekerken, 5 isim daha kadroya veda etti.

            Veda eden isimler ise şu şekilde;

            Begüm Çağla Taşkın

            Arzu Susantez

            Birsel Kılınççı

            Didem Ruhi

            Sema Özkan

            Eda Nur Hancı
                İhanet üçgeni!
                Haberler Televizyon 10 kişi birden ayrıldı elde avuçta bir şey kalmadı! Çok Güzel Hareketler falan kalmadı oyuncuların alayı bastı gitti!