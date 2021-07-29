10 kişi birden ayrıldı elde avuçta bir şey kalmadı! Çok Güzel Hareketler falan kalmadı oyuncuların alayı bastı gitti!

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Çok Güzel Hareketler 2'e sular bir türlü durulmuyor. Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, BKM imzalı Çok Güzel Hareketler 2'de üst üste ayrılıklar yaşanıyor. Daha önce de 8 kişinin veda ettiği programdan 2 oyuncu daha ayrılma kararı aldı. Ayrılıkların nedenleri ise henüz bilinmezken oyuncuların veda mesajları da herkesi duygulandırdı. Öte yandan vatandaşlar, "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den kimler ayrıldı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte haberin detayları.