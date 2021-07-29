10 kişi birden ayrıldı elde avuçta bir şey kalmadı! Çok Güzel Hareketler falan kalmadı oyuncuların alayı bastı gitti!

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Çok Güzel Hareketler 2'e sular bir türlü durulmuyor. Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, BKM imzalı Çok Güzel Hareketler 2'de üst üste ayrılıklar yaşanıyor. Daha önce de 8 kişinin veda ettiği programdan 2 oyuncu daha ayrılma kararı aldı. Ayrılıkların nedenleri ise henüz bilinmezken oyuncuların veda mesajları da herkesi duygulandırdı. Öte yandan vatandaşlar, "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den kimler ayrıldı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte haberin detayları.
Kanal D ekranlarında ilk kez 2008 yılında "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ismi ile izleyici karşısına çıkan, Yılmaz Erdoğan'ın öğrencilerinden oluşan genç yeteneklerin her hafta farklı skeçler ile mizah şöleni sunduğu program, aradan geçen yılların ardından yepyeni kadrosuyla 2019 yılında tekrar ekranlara gelmeye başlamıştı.
2019 yılında "Çok Güzel Hareketler 2" ismi ile yeniden Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan programda birçok genç isim sahnede boy göstermeye başladı. Açın Kapıyı, Semtsel Dönüşüm, Dilli Bebek, Erkek/Kız Yurdu gibi birçok skeç ile ekranlarda bir klasik halini almaya başlayan ve adeta oyuncu fabrikası olan Çok Güzel Hareketler 2 programı, geçtiğimiz haftalarda 3. sezon finalini yaptı.