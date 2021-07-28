Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 28.07.2021 15:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2021 15:57
    ABONE OL

    Dünya Hali konusu nedir? Dünya Hali dizinin oyuncuları kimler? Hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor?

    Televizyondaki dizileri yakından takip edenler Dünya Hali konusu nedir? Dünya Hali dizinin oyuncuları kimler? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırmaya başladı. Absürt komedi türündeki dizinin başrollerinde Pelin Abay ve Caner Şahin yer alıyor. Daha başlamadan konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu olan dizinin hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı da merak konusu oldu. İşte Dünya Hali dizisi hakkında bilgiler…

    takvim.com.tr
    Dünya Hali konusu nedir?

    Dünya Hali konusu nedir? Dünya Hali dizinin oyuncuları kimler? Hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TRT 1 ekranlarında 28 Temmuz Çarşamba günü yani bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak olan dizi hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Dünya Hali'nin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. İşte tüm detaylar…

    DÜNYA HALİ KONUSU NEDİR? DÜNYA HALİ DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

    Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği "erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen" olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

    Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

    Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

    İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

        TRT'nin yeni dizisi Dünya Hali'nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor. Dizide Caner Şahin, Sinan karakterini canlandırırken Pelin Abay ise Kıvılcım karakterine hayat veriyor. Diğer karakterler ise;

        Ozan Çelik (Azim),

        Tolga Tekin (Güven),

        Hakan Emre Ünal (Vural),

        Mert Denizmen (Yüksel),

        Selin Hasar (Zeynep),

        Ayfer Tokatlı (Fulya),

        Hüseyin Elmalıpınar (Halis),

        Mekin Sezer (Kutlucan),

        Adnan Başar (Talat),

        Naşit Özcan (Burhan),

        Zeki Ocak (Namık),

        Eray Kaman (Ateş) olarak dizideki yerlerini alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Japonlar yazdı: Türk SİHA'ları ABD'yi
        Haberler Televizyon Dünya Hali konusu nedir? Dünya Hali dizinin oyuncuları kimler? Hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor?