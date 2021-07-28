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    • 28.07.2021 15:19
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    • 28.07.2021 15:19
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    Baht Oyunu 6. bölüm tek parça izle! Baht Oyunu son bölüm izle! Ada, Bora’ya gerçekleri anlattı mı?

    Televizyonların akşam kuşağındaki dizileri yakından takip eden izleyiciler Baht Oyunu 6. bölüm tek parça izle! Baht Oyunu son bölüm izle sorgulamalarını sıklıkla yapar oldu. Kanal D’de Salı akşamları ekrana gelen, iddialı yaz dizisinin son bölümünü dün akşam izlemeyi kaçıranlar internet üzerinden 6.bölümü araştırmaya başladı. Özellikle Ada’nın vicdan azabı çekmesinden dolayı Bora’ya gerçekleri anlatıp anlatmadığını merak konusu oldu. Baht Oyunu son bölüm izleme linki…

    takvim.com.tr
    Baht Oyunu 6. bölüm tek parça izle!

    Baht Oyunu 6. bölüm tek parça izle! Baht Oyunu son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'de Salı akşamları yayınlanan romantik komedi dizisi izleyicilere eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor. Kısa süre önce başlasa da konusu ve oyuncularıyla oldukça ilgi gören dizinin son bölümünü kaçıranlar için Baht Oyunu 6. son bölüm tek parça izleme linkini haberimizde paylaştık.

    BAHT OYUNU 6. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Bora'ya karşı dürüst davranmadığı için vicdan azabı çeken Ada, gerçekleri anlatmaya karar verir.

    Bora, Ada'nın evinde Rüzgar'ı görünce açıklama yapılmasını beklemeden oradan ayrılır. Ada, Bora'nın peşine takılıp durumu izah etmeye çalışır ancak Bora'nın şüphelerini gidermek Ada için kolay olmayacaktır. Beyaz evlilik yazısının kaynağını öğrenmeye çalışan Celal, şirketi ziyaret edip Tuğçe ile görüşmek ister. Celal, Tuğçe'yi bulamayınca Bora ile tanışır. Şirkete ziyaretlerini artıran Celal'in bilmediği şey ise Ada ve Rüzgar'ın orada çalıştığıdır.

        BAHT OYUNU KONUSU VE OYUNCULARI

        "Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır…" Peki hep böyle midir? Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.

        Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise, Serdar Gözelekli oturuyor.
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