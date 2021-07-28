Baht Oyunu 6. bölüm tek parça izle! Baht Oyunu son bölüm izle! Ada, Bora’ya gerçekleri anlattı mı?

Baht Oyunu 6. bölüm tek parça izle! Baht Oyunu son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'de Salı akşamları yayınlanan romantik komedi dizisi izleyicilere eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor. Kısa süre önce başlasa da konusu ve oyuncularıyla oldukça ilgi gören dizinin son bölümünü kaçıranlar için Baht Oyunu 6. son bölüm tek parça izleme linkini haberimizde paylaştık.
BAHT OYUNU 6. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bora'ya karşı dürüst davranmadığı için vicdan azabı çeken Ada, gerçekleri anlatmaya karar verir.
Bora, Ada'nın evinde Rüzgar'ı görünce açıklama yapılmasını beklemeden oradan ayrılır. Ada, Bora'nın peşine takılıp durumu izah etmeye çalışır ancak Bora'nın şüphelerini gidermek Ada için kolay olmayacaktır. Beyaz evlilik yazısının kaynağını öğrenmeye çalışan Celal, şirketi ziyaret edip Tuğçe ile görüşmek ister. Celal, Tuğçe'yi bulamayınca Bora ile tanışır. Şirkete ziyaretlerini artıran Celal'in bilmediği şey ise Ada ve Rüzgar'ın orada çalıştığıdır.