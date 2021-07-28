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    • 28.07.2021 14:45
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    Ada Masalı 6. bölüm tek parça izle! Ada Masalı son bölüm izle! Aliye, Haziran’ın anlattıklarını hatırlıyor mu?

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Ada Masalı 6. bölüm tek parça izle! Ada Masalı son bölüm izle sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Star TV’de yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan, yeni başlamasına rağmen konusu ve oyuncuları ile severek izlenen dizi Salı akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Son bölümü izlemeyi kaçıranlar internet üzerinden Ada Masalı 6. bölüm full izleme linki araştırıyor ve haberimizin içeriğinde yer alıyor. Peki uyanan ve herkesi sevince boğan Aliye, Haziran’ın anlattıklarını hatırlıyor mu?

    takvim.com.tr
    Ada Masalı 6. bölüm tek parça izle!

    Ada Masalı 6. bölüm tek parça izle! Ada Masalı son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Star TV'de Salı akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizinin son bölümünü izlemeyi kaçıranlar için linki haberimizin içeriğinde paylaştık. Dizinin son bölümünde neler yaşandığına dair tüm detayları da haberimizden öğrenebilirsiniz.

    ADA MASALI 6. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Aliye'nin uyanması bütün Ada halkında sevinç yaratır. Poyraz'ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmeyen Haziran ise Aliye'nin o uyurken ona anlattıklarını hatırladığından korkmaktadır.

    Otel, ilk müşterilerini ağırlarken elbette aksaklıklar olacaktır. Ancak öyle bir müşteri gelir ki, bütün ekibi canından bezdirir. En nihayetinde kovulur. Asıl sorunsa o otelden ayrıldıktan sonra başlar. Rezervasyonlar iptal olur. Acenteler, bu tavırdaki bir müessese ile çalışmayacaklarını açıklarlar. Haziran ve Poyraz'ın bir yolunu bulup, bu badireyi de atlatmaları gerekmektedir. Bu sırada Poyraz, Haziran'a duygularını açmakta kararlıdır.

        ADA MASALI KONUSU VE OYUNCULARI

        Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturacak.

        Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.
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