Ada Masalı 6. bölüm tek parça izle! Ada Masalı son bölüm izle! Aliye, Haziran’ın anlattıklarını hatırlıyor mu?

Ada Masalı 6. bölüm tek parça izle! Ada Masalı son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Star TV'de Salı akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizinin son bölümünü izlemeyi kaçıranlar için linki haberimizin içeriğinde paylaştık. Dizinin son bölümünde neler yaşandığına dair tüm detayları da haberimizden öğrenebilirsiniz.
ADA MASALI 6. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aliye'nin uyanması bütün Ada halkında sevinç yaratır. Poyraz'ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmeyen Haziran ise Aliye'nin o uyurken ona anlattıklarını hatırladığından korkmaktadır.
Otel, ilk müşterilerini ağırlarken elbette aksaklıklar olacaktır. Ancak öyle bir müşteri gelir ki, bütün ekibi canından bezdirir. En nihayetinde kovulur. Asıl sorunsa o otelden ayrıldıktan sonra başlar. Rezervasyonlar iptal olur. Acenteler, bu tavırdaki bir müessese ile çalışmayacaklarını açıklarlar. Haziran ve Poyraz'ın bir yolunu bulup, bu badireyi de atlatmaları gerekmektedir. Bu sırada Poyraz, Haziran'a duygularını açmakta kararlıdır.