Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı ama izleyici hasret kalmayacak! İmzalar atıldı tüm endamıyla geri dönüyor... Türk televizyon tarihinin en başarılı dizilerinden biri oldu Bir Zamanlar Çukurova. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş üçlüsüyle çıkılan yola, Uğur Güneş karakteri Yılmaz'ın ölümüyle veda etmişti. Ancak Çukurova izleyicisi için Yılmaz rüzgarı kolay dinmedi. Öte yandan Uğur Güneş'in yeni projesi de sonunda ortaya çıktı. İşte detaylar...