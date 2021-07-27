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    • Televizyon
    • 27.07.2021 17:17
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    • 27.07.2021 17:17
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    Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı ama izleyici hasret kalmayacak! İmzalar atıldı tüm endamıyla geri dönüyor

    Perşembe akşamlarının tartışmasız lideri olan Bir Zamanlar Çukurova yakın zamanda izleyici çok üzen ayrılıklar yaşadı. Oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Nazan Kesal, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Hande Soral, Hülya Darcan gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova sırasıyla Vahide Perçin, Uğur Güneş, Esra Dermancıoğlu, Melike İpek Yalova, Nazan Kesal ve son olarak Murat Ünalmış gibi başarılı ve hikayenin kilit isimlerine veda etmişti. İzleyiciyi en çok üzen ayrılık hiç kuşkusuz Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in ayrılığı olmuştu. Ancak Uğur Güneş ekranlardan çok uzak kalmayacak gibi.

    Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı ama izleyici hasret kalmayacak!

    Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı ama izleyici hasret kalmayacak! İmzalar atıldı tüm endamıyla geri dönüyor... Türk televizyon tarihinin en başarılı dizilerinden biri oldu Bir Zamanlar Çukurova. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş üçlüsüyle çıkılan yola, Uğur Güneş karakteri Yılmaz'ın ölümüyle veda etmişti. Ancak Çukurova izleyicisi için Yılmaz rüzgarı kolay dinmedi. Öte yandan Uğur Güneş'in yeni projesi de sonunda ortaya çıktı. İşte detaylar...

    ATV ekranlarında üç sezondur yayın hayatını sürdüren Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki göz dolduran performansıyla dillerden düşmeyen Uğur Güneş yepyeni bir projeye imza attı.

    Bir Zamanlar Çukurova'da senaryo gereği hayat mücadelesini kaybederek kadrodan çıkan Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar adlı yapımla ekranların tozunu atmaya hazırlanıyor.

        Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosuna yerleştirildiği ortaya çıkan Uğur Güneş sevenlerinin heyecanını ikiye katladı.

        Senaryosunu Zülfük Yücel'in kaleme aldığı ve yönetmenlik koltuğunda ise Faruk Teber'in oturduğu Kanunsuz Topraklar projesinin çekimleri ilk olarak Zonguldak'ta sonrasında ise İstanbul'da gerçekleştirileceğinin bilgisine ulaşıldı.

        Bir Zamanlar Çukurova'ya vedasıyla medya gündemini kasıp kavuran Uğur Güneş'in sürpriz projesi Kanunsuz Topraklar'da oynayacak diğer oyuncu isimler de netlik kazandı.

            Dizi severlerin sabırsızlık içerisinde bekleyişe koyulduğu Kanunsuz Toprakların tam kadrosu ise şu şekilde:Esra Bilgiç, Ezgi Çelik, Onur Kaya, Kaan Taşaner, Ali Erkazan, Mine Teber, Doğaç Yıldız, Murat Daltaban
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