Haftaiçi her sabah saat 10.00'da ekranlarda olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yaparak kısa süreliğine veda etti. Programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı Temmuz ayında araştırılmaya başlandı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...
MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı belli olmadı. Programın Eylül ayında tekrar ekranlarda olması bekleniyor.
İşte programda yaşanan son gelişmeler;
Müge Anlı 35 yaşındaki şizofreni rahatsızlığı olan hurdacı Hasan Ergün'ün 19 Nisan 2020'den beri haber alınamadığı bilgisini verdi. Büyükşen çiftinin yakın komşusu Osman Büyükdoğrucan konuştu. Osman Bey, Metin Bey ile evlerinin 50 metre olduğu bilgisini verip arka mutfakta oturduğu için hiç ses duymadığını söyledi.
Osman Bey o akşam bir şey duysa zaten çıkıp bakacağını ifade etti. Muzaffer Bey olay yerine ilk vardığı zaman Osman Büyükdoğrucan'a neredeydin, hiç duymadın mı dediğini, onun ise "Ben balkondaydım duymadım" dediğini aktardı ve az önce de röportajda mutfakta oturuyordum dediğini, o sıcakta nasıl mutfakta oturulduğunu sorguladı.