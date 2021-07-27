Haftaiçi her sabah saat 10.00'da ekranlarda olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yaparak kısa süreliğine veda etti. Programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı Temmuz ayında araştırılmaya başlandı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı belli olmadı. Programın Eylül ayında tekrar ekranlarda olması bekleniyor.

İşte programda yaşanan son gelişmeler;