Masumlar Apartmanı'na gelirse çarşı pazar karışır resmen açıkladı! Yeni İnci Doğduğun Ev Kaderindir'den koptu geliyor... Sezon finali yapan Masumlar Apartmanı dizisi için yeni iddialar gündeme gelmeye başladı. İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın Masumlar Apartmanı'ndan ayrılmasından sonra yerini doldurarak yeni oyuncu konusunda karar vermeye çalışan yapım şirketi bomba bir isimle görüşür. İnci'nin yokluğunu aratmayacak olan o isim, aldığı teklifi kendi ağzıyla resmen onayladı.
Yaz ayının gelmesi ile birlikte sezon finali ile ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisi, son bölümünde seyircisine bir sürpriz yapmış ve başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a veda etmişti. Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın çıkışının ardından Masumlar Apartmanı seyircisi isyan etmeye başlamıştı.
Ancak, İnci'nin yerine gelen o ismin belli olması ile birlikte Masumlar Apartmanı seyircisini sevinçten deliye döndü! Peki; Masumlar Apartmanı dizisinde İnci'yi kim canlandıracak? İşte, detaylar…