Masumlar Apartmanı'na gelirse çarşı pazar karışır resmen açıkladı! Yeni İnci Doğduğun Ev Kaderindir'den koptu geliyor

İnci'nin Masumlar Apartmanı'na veda edişi ile birlikte boşalan başrol koltuğuna önce Serenay Sarıkaya'nın, ardından ise Demet Evgar'ın oturacağı iddia edildi. Ancak o ismin ortaya çıkışı ile birlikte Masumlar Aparmanı dizisinin ikinci sezonu ile ilgili her şey netleşti.

Öte yandan Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılışı ile ilgili konuşan Farah Zeynep Abdullah'ın yaptığı açıklamalarının yankıları bu hafta da sürdü.