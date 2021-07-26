Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 26.07.2021 13:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2021 13:44
    ABONE OL

    Masumlar Apartmanı'na gelirse çarşı pazar karışır resmen açıkladı! Yeni İnci Doğduğun Ev Kaderindir'den koptu geliyor

    Pek çok isim anıldı ama bu sefer ki daha da bomba... TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın sezon finali şoke eden bir vedaya sahne olmuştu. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah veda etmişti. Farah Zeynep Abdullah'ın bu sürpriz vedası sonrası seyirci 'yeni İnci kim olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu zamana kadar Serenay Sarıkaya'dan Demet Evgar'a kadar pek çok kişinin adı geçti ancak durum bu kez çok daha fena. O ismin Masumlar Apartmanı dizisine dahil oluşu ise, İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah’ı tarihe karıştırdı.

    Masumlar Apartmanı'na gelirse çarşı pazar karışır resmen açıkladı!

    Masumlar Apartmanı'na gelirse çarşı pazar karışır resmen açıkladı! Yeni İnci Doğduğun Ev Kaderindir'den koptu geliyor... Sezon finali yapan Masumlar Apartmanı dizisi için yeni iddialar gündeme gelmeye başladı. İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın Masumlar Apartmanı'ndan ayrılmasından sonra yerini doldurarak yeni oyuncu konusunda karar vermeye çalışan yapım şirketi bomba bir isimle görüşür. İnci'nin yokluğunu aratmayacak olan o isim, aldığı teklifi kendi ağzıyla resmen onayladı.

    Yaz ayının gelmesi ile birlikte sezon finali ile ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisi, son bölümünde seyircisine bir sürpriz yapmış ve başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a veda etmişti. Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın çıkışının ardından Masumlar Apartmanı seyircisi isyan etmeye başlamıştı.

    Ancak, İnci'nin yerine gelen o ismin belli olması ile birlikte Masumlar Apartmanı seyircisini sevinçten deliye döndü! Peki; Masumlar Apartmanı dizisinde İnci'yi kim canlandıracak? İşte, detaylar…

        İnci'nin Masumlar Apartmanı'na veda edişi ile birlikte boşalan başrol koltuğuna önce Serenay Sarıkaya'nın, ardından ise Demet Evgar'ın oturacağı iddia edildi. Ancak o ismin ortaya çıkışı ile birlikte Masumlar Aparmanı dizisinin ikinci sezonu ile ilgili her şey netleşti.

        Öte yandan Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılışı ile ilgili konuşan Farah Zeynep Abdullah'ın yaptığı açıklamalarının yankıları bu hafta da sürdü.

        Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılışı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmemesi, nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalan Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz haftalarda Ayşe Arman'a konuşmuştu. Abdullah yaptığı açıklamada; "Masumlar Apartmanı'nda İnci için artık yolun sonu gelmişti. Hikayenin İnci ile ilgili olan kısmına sona ermişti. Herkes tabi ki fikrini söylemekte özgürdür.

        Bu benim kendi kararım. Çok daha ciddi sorunlar varken bunların konuşulması çok anlamsız" ifadelerini kullanmıştı. O ismin kendi yerine geleceğini öğrenince Farah Zeynep Abdullah'ın ne tepki vereceği ise, şimdiden merak konusu haline geldi! Peki, Masumlar Apartmanı dizisine Farah Zeynep Abdullah yerine kim geldi?



            OGM Pictures imzalı olarak TRT1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı, boşalan başrol için teklifi Demet Özdemir'e götürdü.

            Konuyla ilgili magazin basınına konuşan Demet Özdemir; "Şu an için yeni bir proje konusunda anlaşmaya varmış değiliz. İlerleyen günlerde durum daha da netleşecektir" ifadelerini kullandı. Ancak en son Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda dizilerinde yer alan Demet Özdemir'in tıpkı Masumlar Apartmanı'nda olduğu OGM Pictures yapımıyla çalıştığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerine hayat verdiği öğrenildi.

            Bu nedenle Demet Özdemir'in konuya sıcak baktığı tahmin edilmeye başlandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Tam bir Türkiye düşmanı
            Haberler Televizyon Masumlar Apartmanı'na gelirse çarşı pazar karışır resmen açıkladı! Yeni İnci Doğduğun Ev Kaderindir'den koptu geliyor