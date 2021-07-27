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    • Televizyon
    • 27.07.2021 13:40
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    • 27.07.2021 13:40
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    Mehmet Yalçınkaya'nın içi kalktı apar topar diskalifiye edildi! Masterchef'teki o mide bulandıran görüntünün affı yok

    TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması 'MasterChef' 25 Temmuz Pazar akşamı 20'nci bölümüyle ekranlara geldi. Üçlü düellolarda karşı karşıya gelen yarışmacılar arasında rekabetin en tepeye çıktığı o anlarda, kameralara öyle bir görüntü yansıdı ki mideler bulandı.O anlar tabi ki jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın gözünden kaçmadı. İki kez görüntüleri izledikten sonra hemen diğer jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'ya danışan Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının biletini hemen kesti.

    Mehmet Yalçınkaya'nın içi kalktı apar topar diskalifiye edildi!

    Mehmet Yalçınkaya'nın içi kalktı apar topar diskalifiye edildi! Masterchef'teki o mide bulandıran görüntünün affı yok... Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmacıların bir sonraki tura geçmek için emek sarf ettiği düellolarda oldukça talihsiz bir olay yaşandı. O anlar Mehmet Yalçınkaya'nın da gözünden kaçmayınca olanlar oldu.

    MasterChef'te yeni sezon heyecanı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu yarışmada ikinci tur elemeleri büyük bir heyecanla devam ediyor.

    25 Temmuz Pazar akşamı 20'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef'te yarışmacı adaylarından biri olan Oktay Uğur, talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldı.

        Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef'te, şefler; üç yarışmacıdan erişte istedi.

        TERİ HAMURA DAMLADI

        Hamur yoğuran genç yarışmacı, heyecan ve stüdyodaki spotlar nedeniyle terledi. Oktay'ın kafasından damlayan terlerin yoğurduğu hamura karıştı.

        MEHMET YALÇINKAYA UYARDI

        Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen ve bu konuda sık sık Oktay Uğur'u uyaran Mehmet Yalçınkaya, kamera kayıtlarını inceledi.

            Şef Yalçınkaya, yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark etti. Ünlü şef, hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeği tatmadı.

            STÜDYODAN GÖNDERİLDİ

            Böylece yarışmacı Oktay Uğur, yaşadığı talihsiz olayla birlikte; ikinci turda MasterChef stüdyosundan gönderildi.

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            Haberler Televizyon Mehmet Yalçınkaya'nın içi kalktı apar topar diskalifiye edildi! Masterchef'teki o mide bulandıran görüntünün affı yok