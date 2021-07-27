Mehmet Yalçınkaya'nın içi kalktı apar topar diskalifiye edildi! Masterchef'teki o mide bulandıran görüntünün affı yok... Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmacıların bir sonraki tura geçmek için emek sarf ettiği düellolarda oldukça talihsiz bir olay yaşandı. O anlar Mehmet Yalçınkaya'nın da gözünden kaçmayınca olanlar oldu.