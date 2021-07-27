Mehmet Yalçınkaya'nın içi kalktı apar topar diskalifiye edildi! Masterchef'teki o mide bulandıran görüntünün affı yok... Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmacıların bir sonraki tura geçmek için emek sarf ettiği düellolarda oldukça talihsiz bir olay yaşandı. O anlar Mehmet Yalçınkaya'nın da gözünden kaçmayınca olanlar oldu.
MasterChef'te yeni sezon heyecanı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu yarışmada ikinci tur elemeleri büyük bir heyecanla devam ediyor.
25 Temmuz Pazar akşamı 20'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef'te yarışmacı adaylarından biri olan Oktay Uğur, talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldı.