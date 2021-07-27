Ha gidecek ha kalacak derken Arka Sokaklar için nihai karar geldi! Hüsnü Çoban tarihe karışıyor denmişti Özgür Ozan... Türk televizyon tarihinin en uzun dizisi olma özelliği taşıyan Arka Sokaklar, Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile yollarını ayıracak iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. 15 yıl boyunca diziden ayrılmayan ve ekranların Hüsnü başkomiseri sıfatıyla özdeşleşen 55 yaşındaki oyuncu konuyla alakalı olarak açıklama yapmasa da, medyada çıkan spekülasyonlar hem dizinin hem de kendisinin takipçilerini üzdü. Yanıtı merakla beklenen konu nihayetinde aydınlığa kavuştu.
Arka Sokaklar, dizisinde Hüsnü Komiseri canlandıran Özgür Ozan karakteriyle bütünleşerek izleyicilerin ilgi odağı haline gelmişti. Ayrılık haberlerinin konuşulmasının ardından dizinin sıkı takipçileri sosyal medya hesaplarından başarılı oyuncuya çağrıda bulunarak dizide kalması yönünde talepte bulunuyordu.
Özgür Ozan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İşler iyice karıştı" adıyla paylaşım yaparak akıllarda soru işaretlerine neden olmuştu. 16.sezonunun çekimlerine başlanacak Arka Sokaklar dizisinde devam edip etmeme konusunda Özgür Ozan kararını verdi.