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    • 27.07.2021 16:48
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    • 27.07.2021 16:48
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    Ha gidecek ha kalacak derken Arka Sokaklar için nihai karar geldi! Hüsnü Çoban tarihe karışıyor denmişti Özgür Ozan...

    Gidiyor mu kalıyor mu derken, Arka Sokaklar'ın 15 yıllık vazgeçilmezi Hüsnü Çoban için son karar geldi... Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar'da yine 15 sezondur kadroda bulunan ve Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın diziden ayrıldığı iddia edilmişti. Hatta yerine çoktan bazı isimler yazılıp, cizilmeye başlamıştı bile. Arka Sokaklar'daki büyük muallak sonunda yanıt buldu. Seyircinin 'Hüsnü Çoban diziden ayrılıyor mu?' sorusu sonunda yanıt buldu. İşte detaylar...

    Arka Sokaklar için nihai karar geldi!

    Ha gidecek ha kalacak derken Arka Sokaklar için nihai karar geldi! Hüsnü Çoban tarihe karışıyor denmişti Özgür Ozan... Türk televizyon tarihinin en uzun dizisi olma özelliği taşıyan Arka Sokaklar, Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile yollarını ayıracak iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. 15 yıl boyunca diziden ayrılmayan ve ekranların Hüsnü başkomiseri sıfatıyla özdeşleşen 55 yaşındaki oyuncu konuyla alakalı olarak açıklama yapmasa da, medyada çıkan spekülasyonlar hem dizinin hem de kendisinin takipçilerini üzdü. Yanıtı merakla beklenen konu nihayetinde aydınlığa kavuştu.

    Arka Sokaklar, dizisinde Hüsnü Komiseri canlandıran Özgür Ozan karakteriyle bütünleşerek izleyicilerin ilgi odağı haline gelmişti. Ayrılık haberlerinin konuşulmasının ardından dizinin sıkı takipçileri sosyal medya hesaplarından başarılı oyuncuya çağrıda bulunarak dizide kalması yönünde talepte bulunuyordu.

    Özgür Ozan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İşler iyice karıştı" adıyla paylaşım yaparak akıllarda soru işaretlerine neden olmuştu. 16.sezonunun çekimlerine başlanacak Arka Sokaklar dizisinde devam edip etmeme konusunda Özgür Ozan kararını verdi.

        Kanal D ekranlarından yayınlanan yapım Eylül ayında tekrardan izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte Özgür Ozan'ın aldığı Arka Sokaklar kararı...

        ARKA SOKAKLAR'IN HÜSNÜ KOMİSERİ DİZİDE KALIYOR!

        Gazeteci Birsel Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda Zafer Ergin ve Özgür Ozan diziye veda etmeyecek. Kısa süre içerisinde Erler Film ile Özgür Ozan ve Zafer Ergin'in yeni sezon için masaya oturması bekleniyor.

        Ayrıca ayrılmaz bir ikili haline gelen Özgür Ozan'ın yanında Şevket Çoruh'ta yeni sezonda diziye devam etme kararı aldı. Selin karakterine hayat veren Oya Okar'ın Eylül ayında yayınlanacak yeni bölümlerde yer alması bekleniyor.

            ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

            Özgür Ozan 1966 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Ankara'da ilkokul ve ortaokul eğitimini alan başarılı isim amatör olarak tiyatrolarda çalıştı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol ile ilgilenen Ozan, sporun ardından Tiyatroya olan ilgisinden dolayı İzmir'de bulunan 9 Eylül Üniversitesi'nin Tiyatro bölümünü kazandı.

            İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğunda çeşitli oyunlarda rol alan isim Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Televizyona ilk olarak Susam Sokağa dizisinde başlayan Özgür Ozan zirve noktasını Çocuklar Duymasın dizisinde Selami rolüyle yaptı.

            2006 yılından bu yana Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser karakterine hayat veriyor.
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            Haberler Televizyon Ha gidecek ha kalacak derken Arka Sokaklar için nihai karar geldi! Hüsnü Çoban tarihe karışıyor denmişti Özgür Ozan...