Ha gidecek ha kalacak derken Arka Sokaklar için nihai karar geldi! Hüsnü Çoban tarihe karışıyor denmişti Özgür Ozan... Türk televizyon tarihinin en uzun dizisi olma özelliği taşıyan Arka Sokaklar, Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile yollarını ayıracak iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. 15 yıl boyunca diziden ayrılmayan ve ekranların Hüsnü başkomiseri sıfatıyla özdeşleşen 55 yaşındaki oyuncu konuyla alakalı olarak açıklama yapmasa da, medyada çıkan spekülasyonlar hem dizinin hem de kendisinin takipçilerini üzdü. Yanıtı merakla beklenen konu nihayetinde aydınlığa kavuştu.