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    • 22.07.2021 16:04
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    • 22.07.2021 16:04
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    Arka Sokaklar Hüsnü Çoban diziden ayrıldı mı patır patır dökülüyorlar! Artık ekranlarda olmayacak izleyiciyi perişan edecek

    Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da neler oluyor? 15 yıldır kesintisiz olarak izleyiciyle Kanal D ekranlarında buluşan ve cuma akşamları reytinglerin zirvesinden inmeyen Arka Sokaklar'ın 'gitmez' denilen kadrosu paramparça oluyor. Çoban ailesinin 2 mensubu Yüsra Geyik ve Onur Bay diziye veda etmişti. Ancak Arka Sokaklar'daki vedalar bununla sınırlı kalmayacak gibi. Dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterini canlandıran Yüsra Geyik ile oğlu Tekin'e hayat veren Onur Bay projeye veda ederken, Hüsnü Komiser karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın yeni sezonda projede yer almayacağı iddia edildi.

    Arka Sokaklar Hüsnü Çoban diziden ayrıldı mı patır patır dökülüyorlar!

    Arka Sokaklar Hüsnü Çoban diziden ayrıldı mı patır patır dökülüyorlar! Artık ekranlarda olmayacak izleyiciyi perişan edecek... Tekrarları bile izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar dizisinin sezon finali yapması ile beraber yaprak dökümü de başlamıştı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın çocuklarını canlandıran isimlerle beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla büyük bir boşluk oluştu. Ancak bu doğrultuda bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Özgür Ozan da diziden ayrılacak.

    YENİ PROJESİ DİKKAT ÇEKECEK

    Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide yer alan pek çok isim bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Özgür Ozan.

    Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu.

        ÇOBAN AİLESİ YOK OLUYOR

        Çocukluğundan bu yana dizide Tekin Çoban olarak anılan Onur ve Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik de sezon finali bölümünde diziye veda eden isimler oldu

        Kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacağı konuşuluyor.

        HÜSNÜ ÇOBAN'IN YERİNİ KİM DOLDURACAK?

        Bu boşluğu doldurmak ve yeni sezona da iddialı girmek için kolları sıvayan yapım ekibi Hüsnü Çoban'ın yerini başarılı oyuncu İsmail Demirci ile doldurmayı planlıyor. Demirci ile irtibata geçen yapım ekibinin görüşmeleri kısa sürede neticelendirmesi bekleniyor.
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