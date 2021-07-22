Arka Sokaklar Hüsnü Çoban diziden ayrıldı mı patır patır dökülüyorlar! Artık ekranlarda olmayacak izleyiciyi perişan edecek... Tekrarları bile izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar dizisinin sezon finali yapması ile beraber yaprak dökümü de başlamıştı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın çocuklarını canlandıran isimlerle beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla büyük bir boşluk oluştu. Ancak bu doğrultuda bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Özgür Ozan da diziden ayrılacak.
YENİ PROJESİ DİKKAT ÇEKECEK
Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide yer alan pek çok isim bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Özgür Ozan.
Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu.