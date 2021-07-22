Arka Sokaklar Hüsnü Çoban diziden ayrıldı mı patır patır dökülüyorlar! Artık ekranlarda olmayacak izleyiciyi perişan edecek... Tekrarları bile izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar dizisinin sezon finali yapması ile beraber yaprak dökümü de başlamıştı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın çocuklarını canlandıran isimlerle beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla büyük bir boşluk oluştu. Ancak bu doğrultuda bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Özgür Ozan da diziden ayrılacak.