Show TV’nin iddialı dizisinden kötü haber geldi! Artık ekranlarda olmayacak, sosyal medyada kampanya başlatıldı! O dizinin fişi çekildi!

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka gibi son derece başarılı 2 oyuncunun yer aldığı ve kusursuz bir oyunculuk sergiledikleri; kadrosunda gene Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Saykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar'ın varolduğu o dizi bundan sonra yok! Show TV fişini çekti... Show TV'de Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, reytinglerde istenilen sonuçları elde edemedi. Dizi 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.
8. BÖLÜMDE EKRANLARA VEDA EDECEK
Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, reytinglerde istenilen sonuçları elde edemedi. Dizi 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.
İtfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan dizi ilk olarak 31 Mart'ta Kırmızı Kamyon ismiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Ancak ilk bölümüyle reytinglerde alt sıralarda kalan dizi, sürpriz bir kararla yayın akışından çıkartılmıştı.
Show TV yönetimi diziyi yaz aylarına ertelemiş ve ismi de Kahraman Babam olarak değiştirilmişti. Senaryosunda da değişiklikler yapılan Kahraman Babam dizisi Haziran ayında yeniden yayınlanmaya başlamıştı.
Kahraman Babam"ın final bölümü tanıtımı da yayınlandı. Uğur ve Yavuz'un karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Yonca, Emre'nin gerçek yüzünü öğreniyor. İlker'e araba çarptığı anlar korku dolu anlara sahne olurken Uğur, Yavuz'u bitirmek için harekete geçiyor. Yavuz'un ateşe verdiği binada kimlerin olduğu ise merak konusu oluyor.