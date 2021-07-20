Show TV’nin iddialı dizisinden kötü haber geldi! Artık ekranlarda olmayacak, sosyal medyada kampanya başlatıldı! O dizinin fişi çekildi!

Show TV yönetimi diziyi yaz aylarına ertelemiş ve ismi de Kahraman Babam olarak değiştirilmişti. Senaryosunda da değişiklikler yapılan Kahraman Babam dizisi Haziran ayında yeniden yayınlanmaya başlamıştı.

Kahraman Babam"ın final bölümü tanıtımı da yayınlandı. Uğur ve Yavuz'un karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Yonca, Emre'nin gerçek yüzünü öğreniyor. İlker'e araba çarptığı anlar korku dolu anlara sahne olurken Uğur, Yavuz'u bitirmek için harekete geçiyor. Yavuz'un ateşe verdiği binada kimlerin olduğu ise merak konusu oluyor.