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    • Televizyon
    • 16.07.2021 10:28
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    • 16.07.2021 10:28
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    Survivor şampiyonu Arka Sokaklar'a yürüyor Hüsnü Çoban da kimmiş sarı fırtına eserken! 15 yıllık dönem kapanıyor değişim başlıyor

    İlk olarak 2016 yılında izleyici karşısına çıkmaya başlayan Arka Sokaklar'da bir devir kapanıyor... Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi isimleri bulunduran Arka Sokaklar'ın kemik kadrosunda yaşanan 2 ayrılığın devamı geleceğe benziyor. Onur Bay ve Yüsra Geyik'in ayrılıklarının ardından yaşanacak ayrılıkla Çoban ailesi tarihin tozlu sayfalarına katılıyor. Ancak bu Arka Sokaklar'da bir sonun değil bir yeniliğin başlangıcı olacak. Çünkü Survivor şampiyonu adım adım Arka Sokaklar'a geliyor.

    15 yıllık dönem kapanıyor değişim başlıyor

    Survivor şampiyonu Arka Sokaklar'a yürüyor Hüsnü Çoban da kimmiş sarı fırtına eserken! 15 yıllık dönem kapanıyor değişim başlıyor... Arka Sokaklar'da Survivor rüzgarları sert esecek. 15 yıldır Kanal D ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Arka Sokaklar'da Çoban Ailesi'nin sonu geldi. Önce Yüsra Geyik ve Onur Bay'ın ayrılığı sonrasındaysa Özgür Ozan'ın ayrılık iddiaları izleyiciye bir devrin sonunun geldiğini gösteriyor. Gelin görün ki öyle bir iddia ortaya atıldı ki heyecan had safhaya ulaştı.

    Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a katılacağı öğrenilen bomba isim izleyicileri heyecanlandırdı. İlk olarak 2006 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi 15 sezondur başarı ile izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

    Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, komedi ve dram türündeki diziye birçok oyuncu katıldı.

        Uzun süredir, dizinin en önemli isimlerinden olan Özgür Ozan'ın (Hüsnü Çoban) Netfilix dizisinden teklif almasıyla, diziye yeni bir oyuncu ismi düşünüldüğü biliniyordu.

        Türk televizyon tarihinin en uzun süren dizisi ünvanını alan Arka Sokaklar dizisine Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın katılacağı haberi hayranlarını çok sevindirdi.

        YENİ BİR PROJE ANLAŞMASI MI YAPTI?

        15 yıldır seyirciyi kâh güldüren kâh ağlatan Çoban ailesi geçtiğimiz sezonlarda ayrılıkları ile çok konuşuldu. Samimi, içten ve eğlenceli karaktere hayat veren ailenin birçok bireyi dizi setinde büyüdü.

            Veda eden oyuncuların üzüntüsünü atlatamayan izleyenleri, gündeme bomba gibi düşen Hüsnü Çoban vedası haberleri şok etkisi yarattı. 15 yıldır Hüsnü Çoban karakteri ile özleştirilmiş Özgür Ozan, on beş yıldan sonra farklı bir projede yer alacak. Sevilen dizi Arka Sokaklar da Hüsnü Çoban karakteri ile en sevilen oyunculardan oldu.

            KULİSLERDEN GELEN HABERLER KÖTÜ

            Gelen haberlere göre Arka Sokaklar veda bitmeyeceğe benziyor. Özgür Ozan yani Hüsnü Çoban karakterine hayat veren oyuncunun yeni bir proje için anlaşma sağladığı yönünde. Yapılan iddialara göre Aşk Taktikleri adlı dizinin kadrosuna katıldığı yönünde. Çıkan bu haberler, Arka Sokakların en sevilen ailesi dağılıyor mu sorusunu akıllara getirirken büyük üzüntüye sebep oldu.

            ÇOBAN AİLESİ TARİH OLUYOR

            Çocukluk dönemlerinden beri dizi de rol alan ve adeta setlerde büyüyen Tekin karakteri ve Hüsnü Çoba'nın kızı Zeliş'in sezon finalinde ki vedası izleyenleri üzmüştü.

                Şimdi de ailenin babası rolünde ki Hüsnü Çoban'ın veda haberleri gelmeye başlaması Çoban Ailesi tarih mi oluyor, sorusuna cevap arayan sevenleri ile dolu. Gelen haberlere göre Özgür Ozan, Netflix yapımı Aşk Taktikleri isimli yapımla anlaşma sağaldığı yönünde.
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                Haberler Televizyon Survivor şampiyonu Arka Sokaklar'a yürüyor Hüsnü Çoban da kimmiş sarı fırtına eserken! 15 yıllık dönem kapanıyor değişim başlıyor