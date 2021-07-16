Survivor şampiyonu Arka Sokaklar'a yürüyor Hüsnü Çoban da kimmiş sarı fırtına eserken! 15 yıllık dönem kapanıyor değişim başlıyor... Arka Sokaklar'da Survivor rüzgarları sert esecek. 15 yıldır Kanal D ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Arka Sokaklar'da Çoban Ailesi'nin sonu geldi. Önce Yüsra Geyik ve Onur Bay'ın ayrılığı sonrasındaysa Özgür Ozan'ın ayrılık iddiaları izleyiciye bir devrin sonunun geldiğini gösteriyor. Gelin görün ki öyle bir iddia ortaya atıldı ki heyecan had safhaya ulaştı.
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a katılacağı öğrenilen bomba isim izleyicileri heyecanlandırdı. İlk olarak 2006 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi 15 sezondur başarı ile izleyici ile buluşmaya devam ediyor.
Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, komedi ve dram türündeki diziye birçok oyuncu katıldı.