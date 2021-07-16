Survivor şampiyonu Arka Sokaklar'a yürüyor Hüsnü Çoban da kimmiş sarı fırtına eserken! 15 yıllık dönem kapanıyor değişim başlıyor

Veda eden oyuncuların üzüntüsünü atlatamayan izleyenleri, gündeme bomba gibi düşen Hüsnü Çoban vedası haberleri şok etkisi yarattı. 15 yıldır Hüsnü Çoban karakteri ile özleştirilmiş Özgür Ozan, on beş yıldan sonra farklı bir projede yer alacak. Sevilen dizi Arka Sokaklar da Hüsnü Çoban karakteri ile en sevilen oyunculardan oldu.