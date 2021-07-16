Acun Ilıcalı'yı sonunda çileden çıkardılar o da Masterchef'i gözden çıkardı! Kafayı fena taktı o ismi bulmadan yeni bölüm yok... Masterchef geçtiğimiz yıldan bu yana ifşa sorunuyla mücadele ediyor. Ekranlarında sevilen yemek yarışma programı Masterchef yoluna devam ederken bir yandan da başına gelmeyen şey kalmadı. Ama en çok da ifşalardan çekti. Yaşanan ifşa nedeniyle MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının çekimleri durma noktasına gelirken, Acun Ilıcalı, sinirden deliye döndü.
Acun Medya'nın tekelinde olan MasterChef ve Survivor Türkiye yarışmaları sıklıkla hakkında yapılan ifşalar ile gündeme gelmeye başladı. En son Survivor Türkiye 2021 yarışmasında Aleyna'nın eleneceğinin ifşalanması Acun Ilıcalı'yı sinirden deliye döndürürken üzerine bir de MasterChef çıktı.
Yeni sezonuna henüz merhaba demiş olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, ilk ifşasını resmen yaşadı! Konuyla ilgili jüri üyelileri ve Acun Medya sessizliğini korurken, bu ifşalar ile ilgili nasıl bir önlem alınacağı merak edilmeye başlandı.