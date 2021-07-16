Acun Ilıcalı'yı sonunda çileden çıkardılar o da Masterchef'i gözden çıkardı! Kafayı fena taktı o ismi bulmadan yeni bölüm yok... Masterchef geçtiğimiz yıldan bu yana ifşa sorunuyla mücadele ediyor. Ekranlarında sevilen yemek yarışma programı Masterchef yoluna devam ederken bir yandan da başına gelmeyen şey kalmadı. Ama en çok da ifşalardan çekti. Yaşanan ifşa nedeniyle MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının çekimleri durma noktasına gelirken, Acun Ilıcalı, sinirden deliye döndü.