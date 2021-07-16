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    • 16.07.2021 16:03
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    Acun Ilıcalı'yı sonunda çileden çıkardılar o da Masterchef'i gözden çıkardı! Kafayı fena taktı o ismi bulmadan yeni bölüm yok

    TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan Masterchef'in geçtiğimiz bu yıldan yana belası olan köstebek bu sene de düğmeye bastı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'i, sosyal medya üzerinden yayın yapan bazı ifşacılara zehir etmişti. Acun Ilıcalı o dönem köstebeği buldu bulmasına ancak 2021 sezonunda köstebekler yeniden türemeye başladı. Yaşanan ifşalar nedeniyle Acun Ilıcalı'nın sonunda tepesi attı ve bu kararı verdi. Alınan bu karar izleyicinin pek hoşuna gitmeyecek cinsten.

    Acun Ilıcalı'yı sonunda çileden çıkardılar o da Masterchef'i gözden çıkardı!

    Acun Ilıcalı'yı sonunda çileden çıkardılar o da Masterchef'i gözden çıkardı! Kafayı fena taktı o ismi bulmadan yeni bölüm yok... Masterchef geçtiğimiz yıldan bu yana ifşa sorunuyla mücadele ediyor. Ekranlarında sevilen yemek yarışma programı Masterchef yoluna devam ederken bir yandan da başına gelmeyen şey kalmadı. Ama en çok da ifşalardan çekti. Yaşanan ifşa nedeniyle MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının çekimleri durma noktasına gelirken, Acun Ilıcalı, sinirden deliye döndü.

    Acun Medya'nın tekelinde olan MasterChef ve Survivor Türkiye yarışmaları sıklıkla hakkında yapılan ifşalar ile gündeme gelmeye başladı. En son Survivor Türkiye 2021 yarışmasında Aleyna'nın eleneceğinin ifşalanması Acun Ilıcalı'yı sinirden deliye döndürürken üzerine bir de MasterChef çıktı.

    Yeni sezonuna henüz merhaba demiş olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, ilk ifşasını resmen yaşadı! Konuyla ilgili jüri üyelileri ve Acun Medya sessizliğini korurken, bu ifşalar ile ilgili nasıl bir önlem alınacağı merak edilmeye başlandı.

        Yarışmada elenecek isimlerden kadroya dahil olacak isimlere kadar pek çok şeyin ifşalanmasının seyircinin de hiç hoşuna gitmediği sosyal medya yorumlarıyla ortaya çıktı. Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında ifşalanmanın sonu ne oldu?

        MasterChef Türkiye 2020 yarışında her bölümünden önce bir ifşa şoku yaşamıştı. Yarışmacıların yarışmada bulundukları sürece sosyal medya hesaplarını kullanmıyor oluşu, yarışmanın ifşası yapan kişinin ekipten olduğunu düşündürmüştü.

        Çekim yapılacak olan illerden asıl kadroya dahil olacak yarışmacılara kadar ilk bölümünden son bölüme ifşa skandalları ile karşı karşıya kalan MasterChef Türkiye 2020, bu sezon için de ifşa startını verdi.

            İfşaları gerçekleştiren kişinin bulunmaması halinde MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının çekimlerinin durdurulacağı öğrenildi. Peki, MasterChef Türkiye 2021 çekimleri duracak mı?

            İlk ifşası ile sezonu açan MasterChef Türkiye 2021, konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Survivor Türkiye yarışmasında ifşa yapan ismi bulan Acun Ilıcalı'nın gerekeni yaptığı, MasterChef Türkiye 2021 için de aynısını yapacağı iddia edildi. Ancak MasterChef Türkiye 2021 çekimlerinin duracağı yönündeki iddia programın hayranlarının hiç hoşuna gitmedi.

            MasterChef Türkiye 2021 de diğer programlar gibi stok bölümler ile ilerlemeye başladı. Bu nedenle yaklaşık 4 bölüm önden çekilen MasterChef Türkiye 2021'in çekimlerinin durdurulması halinde bu durumun anlaşılmayacağı düşünüldü. Dolayısıyla MasterChef Türkiye 2021 izleyenlerini etkileyecek bir durumun olmayacağı ortaya çıktı.
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            Haberler Televizyon Acun Ilıcalı'yı sonunda çileden çıkardılar o da Masterchef'i gözden çıkardı! Kafayı fena taktı o ismi bulmadan yeni bölüm yok