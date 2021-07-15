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    • Televizyon
    • 15.07.2021 15:39
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    • 15.07.2021 15:39
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    Camdaki Kız kurbanlarıyla geliyor herkes onun için izlerken o diziden ayrılıyor! O yoksa reyting de yok Nalan...

    Kanal D ekranlarına bomba gibi bir giriş yapan Camdaki Kız, sezon filanli yapmasına rağmen hala çok konuşulan dizilerin başında geliyor. Başrolünü Burcu Biricik'in oynadığı, Nalan karakteri etrafında şekillenen ve geçmişe bağlı kalan insanların hikayelerinin anlatıldığı Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanıyor. Kitabı okuyanlar dizinin birebir gitmesini beklese de senaryo ekibi aynı fikirde değil. Senaryoda değişikliğe giden yapımcıların birkaç isimle yolları ayırması gündeme geldi. Bunların başında ise o kritik isim var.

    Camdaki Kız'dan ayrılacak ilk isim belli oldu

    Camdaki Kız kurbanlarıyla geliyor herkes onun için izlerken o diziden ayrılıyor! O yoksa reyting de yok Nalan... Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Selma Ergeç, Tamer Levent, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Şerif Erol, Tuğrul Tülek, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan gibi isimleri bulunduran Camdaki Kız daha başlamadan ayrılıkla gündeme geldi. Diziden öyle bir ismin ayrılacağı iddia edildi ki anlaşılan Camdaki Kız'da hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak.

    Geçtiğimiz sezonda en çok izlenen yapımlardan birisi olan Camdaki Kız'da senaryo değişikliğine gidiliyor.

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından senaryoya uyarlanan Camdaki Kız dizisinin sosyal medyada ifşa olmasından sonra böyle bir kararın alındığı ve ilk kurbanında Nalan'ın annesini canlandıran Feride olduğu iddia edildi.

        Burcu Biricik'in başrollerde oynadığı Camdaki Kız dizisinde kızına hayatı zindan eden anne rolünü canlandıran Nur Sürer'in ilk sezonda gösterdiği başarılı performans çoğu kimse tarafından yakından takip edilmişti.

        Daha öncesinde Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde rol alan Sürer, uzunca bir zaman Yeşilçam filmlerinde de oynamış ve adından söz ettirmeyi başarmıştı.

        Camdaki Kız dizisinde aristokrat bir aileden gelen emekli edebiyat öğretmeni rolünü canlandıran ve Nalan'ın annesi Feride karakteri ile ön planda yer alan Nur Sürer, çok titiz bir kadın olmakla birlikte ailesine oldukça düşkündür.

            FERİDE'YE YOL GÖRÜNDÜ!

            Her şeyi kontrol etmeyi seven ve sert tepkiler veren Feride, 3. bölümde olay yaratan bekaret sahnesinde kızını hastaneye götürmüş ve sosyal medyada da bu sahne uzunca bir süre konuşulmuştu.

            Camdaki Kız dizisinde 2. sezona sayılı günler kala şoför Hayri karakterini kimin canlandıracağı da şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
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            Haberler Televizyon Camdaki Kız kurbanlarıyla geliyor herkes onun için izlerken o diziden ayrılıyor! O yoksa reyting de yok Nalan...