Camdaki Kız kurbanlarıyla geliyor herkes onun için izlerken o diziden ayrılıyor! O yoksa reyting de yok Nalan... Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Selma Ergeç, Tamer Levent, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Şerif Erol, Tuğrul Tülek, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan gibi isimleri bulunduran Camdaki Kız daha başlamadan ayrılıkla gündeme geldi. Diziden öyle bir ismin ayrılacağı iddia edildi ki anlaşılan Camdaki Kız'da hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak.
Geçtiğimiz sezonda en çok izlenen yapımlardan birisi olan Camdaki Kız'da senaryo değişikliğine gidiliyor.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından senaryoya uyarlanan Camdaki Kız dizisinin sosyal medyada ifşa olmasından sonra böyle bir kararın alındığı ve ilk kurbanında Nalan'ın annesini canlandıran Feride olduğu iddia edildi.