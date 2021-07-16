Kazara Aşk 4. bölüm tek parça izleme ekranı! Kazara Aşk son bölüm izle! Kenan ve Nazlı gerçeği anlattı mı?

Dün akşamdan itibaren Kazara Aşk 4. bölüm tek parça izleme ekranı! Kazara Aşk son bölüm izle sorgulamaları yapılır oldu. Perşembe akşamı Star TV'de ekrana gelen, yeni başlamasına rağmen eğlenceli konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede sevilen dizinin son bölümünü izlemeyi kaçıranlar internet üzerinden ulaşmak istiyor. İşte araştırmaların hız kazandığı Kazara Aşk 4. bölüm tek parça izleme linki…
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KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tahsin Bey'in emrivakisiyle balayına gitmek zorunda kalan Civan ve Şimal, depoda baygın halde bıraktıkları Nazlı ve Kenan'ı aileleri fark etmeden oradan çıkarmak zorundadır… Kenan ve Nazlı'nın ayılıp da gerçeği anlatması an meselesidir...
Neyse ki Levent ve Aslı, olay çıkmadan onları depodan çıkarmayı başarır. Fakat bu sırada Aslı, ailelere Kenan'ın kim olduğu ile ilgili yepyeni bir yalan söylemek zorunda kalmıştır.
Depodan çıkan Nazlı ve Kenan, Civan ve Şimal'e tehditlerine devam etmektedir. Kenan'ı peşini bırakmaya ikna etmek, Şimal için duygusal açıdan epey zor olur. Civan ise, Nazlı'yı bütün gerçeği anlatarak ikna etmeye çalışır. Şimal'le şirket uğruna sahte bir evlilik yaptığını söyler. Şimal için yaptığı evlilik, sadece ailesi için yapılmış bir oyundan ötesi değildir...