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    • 16.07.2021 16:05
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    Kazara Aşk 4. bölüm tek parça izleme ekranı! Kazara Aşk son bölüm izle! Kenan ve Nazlı gerçeği anlattı mı?

    Dizi severler arama motorları üzerinden Kazara Aşk 4. bölüm tek parça izleme ekranı! Kazara Aşk son bölüm izle sorgulamalarını sıklıkla yapar oldu. Perşembe akşamları Star TV’de yayınlanan ve izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan romantic komedi dizisinde depoda baygın halde olan Kenan ve Nazlı ayılıp gerçeği anlatıp anlatmadığı merak konusu oldu. Civan ve Şimal’e tehditler yağdıran ikilinin ne yapacağını merak eden ve dün izlemeyi kaçıranlar bugün internet üzerinden araştırmalara başladı. İşte Kazara Aşk son bölüm izleme linki…

    takvim.com.tr
    Kazara Aşk 4. bölüm tek parça izleme ekranı!

    Dün akşamdan itibaren Kazara Aşk 4. bölüm tek parça izleme ekranı! Kazara Aşk son bölüm izle sorgulamaları yapılır oldu. Perşembe akşamı Star TV'de ekrana gelen, yeni başlamasına rağmen eğlenceli konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede sevilen dizinin son bölümünü izlemeyi kaçıranlar internet üzerinden ulaşmak istiyor. İşte araştırmaların hız kazandığı Kazara Aşk 4. bölüm tek parça izleme linki…

    KAZARA AŞK 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Tahsin Bey'in emrivakisiyle balayına gitmek zorunda kalan Civan ve Şimal, depoda baygın halde bıraktıkları Nazlı ve Kenan'ı aileleri fark etmeden oradan çıkarmak zorundadır… Kenan ve Nazlı'nın ayılıp da gerçeği anlatması an meselesidir...

    Neyse ki Levent ve Aslı, olay çıkmadan onları depodan çıkarmayı başarır. Fakat bu sırada Aslı, ailelere Kenan'ın kim olduğu ile ilgili yepyeni bir yalan söylemek zorunda kalmıştır.

    Depodan çıkan Nazlı ve Kenan, Civan ve Şimal'e tehditlerine devam etmektedir. Kenan'ı peşini bırakmaya ikna etmek, Şimal için duygusal açıdan epey zor olur. Civan ise, Nazlı'yı bütün gerçeği anlatarak ikna etmeye çalışır. Şimal'le şirket uğruna sahte bir evlilik yaptığını söyler. Şimal için yaptığı evlilik, sadece ailesi için yapılmış bir oyundan ötesi değildir...

        Nazlı bunları öğrenmesine rağmen Civan'la evli olduklarını herkese açıklamamak için bir şart koşar. Civan bunu Nazlı'ya ispat etmek için onun şartlarını yerine getirir. Fakat Nazlı'nın bu testi sırasında gelişen beklenmedik olaylar, Civan'ın Şimal'le evliliğinin, ailelerin gözünde bitme noktasına gelmesine neden olur. Civan'ın şirketin başına geçme hayalleri riske girerken, Okan'ınsa umutları artar. Ancak olanlardan dolayı çok kızgın olan Tahsin, sunduğu yeni şartla iki kardeşin işini daha da zora sokacaktır.
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        Haberler Televizyon Kazara Aşk 4. bölüm tek parça izleme ekranı! Kazara Aşk son bölüm izle! Kenan ve Nazlı gerçeği anlattı mı?