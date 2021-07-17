Masterchef tarihinde eşi benzeri yok yaka paça attılar! Somer Sivrioğlu açıkladı jüri ne yapacağını şaşırdı demediği kalmadı... TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masterchef'te daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Yarışmacıların bir sonraki tura geçebilmek için ter döktüğü 2.tur elemelerinde jürinin verdiği karar hem yarışmacıları hem de ekran başındakileri şoke etti. Tabaklarını hazırlayamayan yarışmacılar için jürinin verdiği karar sosyal medyada da yankı buldu.