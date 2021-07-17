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    • Televizyon
    • 17.07.2021 10:55
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    • 17.07.2021 10:55
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    Masterchef tarihinde eşi benzeri yok yaka paça attılar! Somer Sivrioğlu açıkladı jüri ne yapacağını şaşırdı demediği kalmadı

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te, 2.tur 3'lü düelloları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacılar en iyi performanslarını göstermeye çalışarak jüriden 3 evet almanın peşinde. Masterchef'in son bölümünde ise programın tarihinde görülmemiş bir olay yaşandı. Bir sonraki tura geçebilmek için ter döken yarışmacılar hakkında verilen karar izleyiciyi ekran başında şoke etti. İşte Masterchef tarihinde ilk kez görülen olayın ayrıntıları.

    Masterchef tarihinde eşi benzeri yok yaka paça attılar!

    Masterchef tarihinde eşi benzeri yok yaka paça attılar! Somer Sivrioğlu açıkladı jüri ne yapacağını şaşırdı demediği kalmadı... TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masterchef'te daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Yarışmacıların bir sonraki tura geçebilmek için ter döktüğü 2.tur elemelerinde jürinin verdiği karar hem yarışmacıları hem de ekran başındakileri şoke etti. Tabaklarını hazırlayamayan yarışmacılar için jürinin verdiği karar sosyal medyada da yankı buldu.

    TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de üçlü düellolar sürüyor. Heyecanın hız kesmediği yarışmada dün akşam Masterchef tarihinde bir ilk yaşandı.

    MasterChef Türkiye 2021'in 16 Temmuz akşamı ekrana gelen son bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

    Fenomen yarışmanın ikinci üçlü düellosunda Münevver Duygu, Celal ve Batuhan, çok sevilen tatlılardan biri olan profiterolü yapmak için mücadele verdi. Yarışmacılar, 45 dakikalık sürede ellerinden geleni yapsa da, şeflerin de kendilerinin de istediği gibi tabakları hazırlayamadılar.

        Şefler tadım yaptıktan sonra tabakları değerlendirmeye aldı. Yarışmacılar da yaptıkları tatlıyı beğenmediklerini kendi aralarında konuşarak dile getirildiler. Daha sonra şefler ise kararlarını açıkladılar.

        Mehmet Şef yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok alışık olmadığımız bir durumla karşı karşıya kaldık ve aramızda konuştuk. Karara vardık" dedi.

        Somer Şef de, "Bir Masterchef klasiğini üçünüz de yapamadınız. 3 sezondur verdiğimiz klasik lezzetlerden bir tanesi. Maalesef elimizde profiterol benzeri bir ürün bile yok.
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            Haberler Televizyon Masterchef tarihinde eşi benzeri yok yaka paça attılar! Somer Sivrioğlu açıkladı jüri ne yapacağını şaşırdı demediği kalmadı