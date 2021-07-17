Masterchef tarihinde eşi benzeri yok yaka paça attılar! Somer Sivrioğlu açıkladı jüri ne yapacağını şaşırdı demediği kalmadı... TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masterchef'te daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Yarışmacıların bir sonraki tura geçebilmek için ter döktüğü 2.tur elemelerinde jürinin verdiği karar hem yarışmacıları hem de ekran başındakileri şoke etti. Tabaklarını hazırlayamayan yarışmacılar için jürinin verdiği karar sosyal medyada da yankı buldu.
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de üçlü düellolar sürüyor. Heyecanın hız kesmediği yarışmada dün akşam Masterchef tarihinde bir ilk yaşandı.
MasterChef Türkiye 2021'in 16 Temmuz akşamı ekrana gelen son bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.
Fenomen yarışmanın ikinci üçlü düellosunda Münevver Duygu, Celal ve Batuhan, çok sevilen tatlılardan biri olan profiterolü yapmak için mücadele verdi. Yarışmacılar, 45 dakikalık sürede ellerinden geleni yapsa da, şeflerin de kendilerinin de istediği gibi tabakları hazırlayamadılar.