Atv gaza bastı Çukurova 4.sezon için koltuklara sıkı sıkı tutunun! Bir Zamanlar Çukurova'yı sallayacak transfer daha iyisi olamazdı... Başladığı günden bu yana perşembe akşamları reytinglerin zirvesinden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova'da kartlar yeniden dağıtılacak. Dizinin sezon finalinin ardından, başından bu yana oyuncu kadrosunda olan isimlerden Murat Ünalmış diziye veda ettiğini duyurmuştu. Hikayenin kilit karakterlerinden biri olan Demir'i kimin canlandıracağı merak ediliyordu. Öyle bir isim ortaya atıldı ki izleyiciye 'ondan daha iyisi olamazdı' dedirtti...