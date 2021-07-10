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    • 10.07.2021 23:28
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    • 10.07.2021 23:37
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    Refik Saydam'ın hazırladığı hangi aşı, tıp literatürüne geçmiş 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ve Almanlar tarafından kullanılmıştır?

    1939-1942 arası başbakan olan Refik Saydam'ın hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ve Almanlar tarafından kullanılmıştır sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    Refik Saydam'ın hazırladığı hangi aşı, tıp literatürüne geçmiştir?

    1939-1942 arası başbakan olan Refik Saydam'ın hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ve Almanlar tarafından kullanılmıştır sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1939-1942 arası başbakan olan Refik Saydam'ın hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ve Almanlar tarafından kullanılmıştır?

    A: Çiçek

    B: Kabakulak

    C: Kızamık

    D: Tifüs

    Doğru cevap: D: Tifüs

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    Haberler Televizyon Refik Saydam'ın hazırladığı hangi aşı, tıp literatürüne geçmiş 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ve Almanlar tarafından kullanılmıştır?