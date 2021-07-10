Refik Saydam'ın hazırladığı hangi aşı, tıp literatürüne geçmiş 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ve Almanlar tarafından kullanılmıştır?

1939-1942 arası başbakan olan Refik Saydam'ın hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ve Almanlar tarafından kullanılmıştır sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1939-1942 arası başbakan olan Refik Saydam'ın hazırladığı aşı, tıp literatürüne geçmiş 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ve Almanlar tarafından kullanılmıştır?

A: Çiçek

B: Kabakulak

C: Kızamık

D: Tifüs

Doğru cevap: D: Tifüs