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    Ayrton Senna Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiştir?

    Ayrton Senna Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiştir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    Ayrton Senna Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiştir?

    Ayrton Senna Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiştir sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Ayrton Senna Formula 1 yarışı sırasında geçirdiği kazanın sebebi için hangisini söylemiştir?

    A: Telefonun çalması

    B: Beton duvarın hareket etmesi

    C: Bir meteoritin çarpması

    D: Yola kedi atlaması

    Doğru cevap: B: Beton duvarın hareket etmesi

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