2013'te Amazonlarda yaşayan erkekler üzerinde yapılan araştırmaya göre hangisini yapmak daha fazla testosteron sağlar?

2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron sağlar sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron sağlar?

A: Kürek çekmek avlanmaktan

B: Avlanmak ağaç kesmekten

C: Ağaç kesmek futbol oynamaktan

D: Futbol oynamak kürek çekmekten

Doğru cevap: C: Ağaç kesmek futbol oynamaktan