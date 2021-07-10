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    • 10.07.2021 22:14
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    2013'te Amazonlarda yaşayan erkekler üzerinde yapılan araştırmaya göre hangisini yapmak daha fazla testosteron sağlar?

    2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron sağlar sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vuran soru!

    2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron sağlar sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron sağlar?

    A: Kürek çekmek avlanmaktan

    B: Avlanmak ağaç kesmekten

    C: Ağaç kesmek futbol oynamaktan

    D: Futbol oynamak kürek çekmekten

    Doğru cevap: C: Ağaç kesmek futbol oynamaktan

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    Haberler Televizyon 2013'te Amazonlarda yaşayan erkekler üzerinde yapılan araştırmaya göre hangisini yapmak daha fazla testosteron sağlar?