Bir Zamanlar Çukurova'da o ismi görmeye hazır olun kalp krizi geçirtecek! İzleyiciye 'ondan daha iyisi olamazdı' dedirtti

Bir Zamanlar Çukurova'da o ismi görmeye hazır olun kalp krizi geçirtecek! Hayranları şimdiden çılgına döndü... Başladığı günden bu yana perşembe akşamları reytinglerin zirvesinden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova'da kartlar yeniden dağıtılacak. Dizinin sezon finalinin ardından, başından bu yana oyuncu kadrosunda olan isimlerden Murat Ünalmış diziye veda ettiğini duyurmuştu. Hikayenin kilit karakterlerinden biri olan Demir'i kimin canlandıracağı merak ediliyordu. Öyle bir isim ortaya atıldı ki izleyiciye 'ondan daha iyisi olamazdı' dedirtti...