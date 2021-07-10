Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 10.07.2021 13:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2021 13:47
    ABONE OL

    Çok Güzel Hareketler 2 darmadağın sezon biter bitmez 7 kişi gitmişti 8.isim de ayrılığı açıkladı! Bunlar hiç güzel hareketler değil

    Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler 2'de üst üste ayrılıklar yaşanıyor. Yıllar sonra Çok Güzel Hareketler'i ekrana döndüren ekipten ayrılıklar birer birer gelmeye devam ediyor. 3. sezonuna giren Çok Güzel Hareketler 2'nin sezon finali yapmasının ardından peş peşe ayrılık haberlerinin çıkması izleyiciyi derinden üzdü. Sezon finalinin ardından 7 kişi ayrıldığını açıklamıştı. Önceki gün 8.ayrılık da resmen duyuruldu.

    Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de 8. ayrılık

    Çok Güzel Hareketler 2 darmadağın sezon biter bitmez 7 kişi gitmişti 8.isim de ayrılığı açıkladı! Bunlar hiç güzel hareketler değil... Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler 2'de üst üste ayrılıklar yaşanıyor ve nedeni de bilinmiyor. Çok Güzel Hareketler'de bir isim daha ayrılığını duyurdu. Ekibin en çok sevilen isimlerinden olan yakışıklı oyuncu, sosyal medya hesabından ayrılık kararını açıkladı.

    Daha önce ekipten 7 kişinin ayrılık kararını açıkladığı ve 3. sezonunu geride bırakan Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

    Ekibin hem oyuncu hem de yazar kadrosunda yer alan, projeye Yılmaz Erdoğan'ın asistanı olarak dahil olan Ozan Can Yiğit, ekipten ayrıldığını açıklayan son isim oldu. Yiğit'in bu kararı, programın sevenleri çok üzdü.

        OZAN CAN YİĞİT NEDEN AYRILDI?

        Tamamen kariyer odaklı alınmış bir karar olduğunu belirten Yiğit, Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Yiğit açıklamasında Yılmaz Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Yiğit'in mesajında yer alan ifadeler şu şekilde:

        'Hiç beceremediğim bir şey yapmayı deneyeceğim izninizle, ufak bir veda konuşması gibi ama içinde çokça teşekkür ve minnet var bunlar olmasa yapamam zaten çünkü hiç sevemedim vedaları. Üç sezondur canım, kanım olan Çok Güzel Hareketler 2 programına dördüncü sezon devam etmeyeceğim. Dediğim gibi bu bir ayrılık değil. Hani evin çocuğu zamanı geldiğinde evinden ayrılır, başka maceralara yelken açar ya, işte o hesap bizimkisi.

        Bu üç sezonluk süre zarfında beni sizlerle tanıştıran hatta çocukluk hayalimi gerçek kılan Çok Güzel Hareketler 2'ye methiyeler dizsem de yetmez çünkü ÇGH2 benim unutulmaz göz ağrım olarak hep bambaşka bir yere sahip olacak.

            Gelelim teşekkürlere en başta tabi ki ustam, hocam Yılmaz Erdoğan'a bana bu imkanı tanıdığı nice yıldızların, efsanelerin çıktığı BKM sahnesinin tozunu yutmama izin verdiği için hepinizin huzurunda çok ama çok teşekkür ediyorum (bir teşekkürün yetmeyeceğini bilerek). Programa başlamadan önce verdiği destekler için BKM Mutfak yönetimine, başta Ferhat Bilgin olmak üzere Abdullah abi ve Koray abiye çokça teşekkür ederim.

            Başka hikayelerde görüşmek üzere.'

            ÇOK GÜZEL HAREKETLER BİTİYOR MU?

            Sosyal medyada Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin biteceği şeklinde iddialar dolaşmaya başladı. Ekip yeni sezonda da çalışmalarına devam edecek ancak yeni yazar ve oyuncu kadrosu da onlara dahil olacak.

            ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2'YE VEDA EDEN İSİMLER

            ÇGH 2'de önce ekibin kaptanı olan Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar ayrıldıklarını duyurmuştu. İki ismin ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi de sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını duyurmuştu.
                Adaylığa kendisini erken kaptıran Kılıçdaroğlu'na dostlarından fren!
                Haberler Televizyon Çok Güzel Hareketler 2 darmadağın sezon biter bitmez 7 kişi gitmişti 8.isim de ayrılığı açıkladı! Bunlar hiç güzel hareketler değil