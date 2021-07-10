Çok Güzel Hareketler 2 darmadağın sezon biter bitmez 7 kişi gitmişti 8.isim de ayrılığı açıkladı! Bunlar hiç güzel hareketler değil

'Hiç beceremediğim bir şey yapmayı deneyeceğim izninizle, ufak bir veda konuşması gibi ama içinde çokça teşekkür ve minnet var bunlar olmasa yapamam zaten çünkü hiç sevemedim vedaları. Üç sezondur canım, kanım olan Çok Güzel Hareketler 2 programına dördüncü sezon devam etmeyeceğim. Dediğim gibi bu bir ayrılık değil. Hani evin çocuğu zamanı geldiğinde evinden ayrılır, başka maceralara yelken açar ya, işte o hesap bizimkisi.