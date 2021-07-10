Çok Güzel Hareketler 2 darmadağın sezon biter bitmez 7 kişi gitmişti 8.isim de ayrılığı açıkladı! Bunlar hiç güzel hareketler değil... Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler 2'de üst üste ayrılıklar yaşanıyor ve nedeni de bilinmiyor. Çok Güzel Hareketler'de bir isim daha ayrılığını duyurdu. Ekibin en çok sevilen isimlerinden olan yakışıklı oyuncu, sosyal medya hesabından ayrılık kararını açıkladı.
Daha önce ekipten 7 kişinin ayrılık kararını açıkladığı ve 3. sezonunu geride bırakan Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Ekibin hem oyuncu hem de yazar kadrosunda yer alan, projeye Yılmaz Erdoğan'ın asistanı olarak dahil olan Ozan Can Yiğit, ekipten ayrıldığını açıklayan son isim oldu. Yiğit'in bu kararı, programın sevenleri çok üzdü.