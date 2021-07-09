Kurtlar Vadisi'nden Teşkilat'a cuk oturan transfer TRT 1 havada kaptı! Kan tutarsa Teşkilat bambaşka bir hal alacak... TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi bu sezonun hem çok tartışılan hem de sevilen işlerinden biri oldu. Final yapacağına dair iddialara bulunan Teşkilat bambaşka bir yöne doğru evriliyor. Sezon finali yapan Teşkilat dizisi kadrosunu genişliyor. Sevilen dizi, Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu Kurtlar Vadisi Pusu'da Kara karakterini canlandırmıştı.