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    • 09.07.2021 14:58
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    • 09.07.2021 14:58
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    Kurtlar Vadisi'nden Teşkilat'a cuk oturan transfer TRT 1 havada kaptı! Kan tutarsa Teşkilat bambaşka bir hal alacak

    TRT 1 ekranlarının geride bıraktığımız sezonunun flaş dizilerinden biri olan kısa sürede çok sevilmişti. Hakkında pek çok defa final iddiası ortaya atılsa da henüz buna dair resmi bir açıklama yok hatta kadrosunun genişleyeceği yönünde pek çok iddia mevcut. Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in paylaştığı Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor.  Bu doğrultuda TRT 1 nokta atışı bir transfere imzasını atarak Kurtlar Vadisi'nin yıldızını Teşkilat kadrosuna kattı. İşte olayların seyrini değiştirecek o isim.

    Kurtlar Vadisi'nden Teşkilat'a transfer

    Kurtlar Vadisi'nden Teşkilat'a cuk oturan transfer TRT 1 havada kaptı! Kan tutarsa Teşkilat bambaşka bir hal alacak... TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi bu sezonun hem çok tartışılan hem de sevilen işlerinden biri oldu. Final yapacağına dair iddialara bulunan Teşkilat bambaşka bir yöne doğru evriliyor. Sezon finali yapan Teşkilat dizisi kadrosunu genişliyor. Sevilen dizi, Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu Kurtlar Vadisi Pusu'da Kara karakterini canlandırmıştı.

    İlk sezonuyla çok geniş bir kesimi etkisi altına alan Teşkilat'ın oyuncu kadrosunu zenginleştirmeye yönelik adım atıldı.

    Aksiyon yüklü sahnelerini soluksuzca takip edenler 2.sezonunda neler yaşanacağını beklerken sürpriz bir transfer haberi verildi.

        Yayına girdiği dönemde reytingleri sallayan Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan Hakan Boyav'ın Teşkilat dizisinde boy gösterecek olması sevenlerini keyiflendirdi.

        Kurtlar Vadisi Pusu'da oynadığı Kara karakteri sayesinde milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Hakan Boyav, son olarak Maraşlı dizisiyle kameralar karşısına geçmişti.

        Yeni projesi Teşkilat'la izleyici kitlesini ağırlamak için gün saymaya başlayan Hakan Boyav, TRT1'de yakın zamanda final kervanına katılan Payitaht Abdülhamid'deki Mahmud Paşa rolüyle de tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı.
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        Haberler Televizyon Kurtlar Vadisi'nden Teşkilat'a cuk oturan transfer TRT 1 havada kaptı! Kan tutarsa Teşkilat bambaşka bir hal alacak