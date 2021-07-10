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    • 10.07.2021 22:14
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    Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir?

    Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vuran soru!

    Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir?

    A: Güneş

    B: Yıldız

    C: Ay

    D: Uzay

    Doğru cevap: C: Ay

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    Haberler Televizyon Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir?