Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir?

A: Güneş

B: Yıldız

C: Ay

D: Uzay

Doğru cevap: C: Ay