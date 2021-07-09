Masterchef jürisi arasında kılıçlar çekildi göndermeler başladı 'dokunma!' Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü Somer Sivrioğlu da... Survivor 2021'in final yapmasının hemen ardından TV 8 ekranlarındaki boşluğu dolduran Masterchef'te jüri üyeleri ananas ve menemen savaşına girişti. TV 8 ekranlarında Survivor Türkiye programından sonra hız kesmeden izleyicisi ile buluşmaya başlayan MasterChef Türkiye programında İtalyan Şef Danilo Zanna'nın "ananas krizinden" sonra Somer Şef ve Mehmet Şef'e verdiği gözdağı herkesi şaşkına çevirdi. Şef Mehmet Yalçınkaya ise çılgına döndü.
TV 8 ekranlarında Ocak ve Haziran ayları arasında Survivor Türkiye 2021 programı izleyicisi ile buluştu. Bu programın sonlanması ile birlikte TV 8 ekranlarında beklendiği gibi MasterChef Türkiye programı izleyici karşısına çıkmaya başladı.
Normal şartlarda TV 8 ekranlarında bu iki programın yanı sıra bir de O Ses Türkiye yarışması izleyicileri ile buluşuyordu. Ancak pandemi döneminde O Ses Türkiye programının seyircisiz şekilde çekimlerinin yapılamamasından dolayı kanalda format değişikliği oldu ve Survivor ile MasterChef programları arka arkaya ekranlara gelmeye başladı.