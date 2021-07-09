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    • 09.07.2021 10:51
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    • 09.07.2021 10:51
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    Masterchef jürisi arasında kılıçlar çekildi göndermeler başladı 'dokunma!' Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü Somer Sivrioğlu da...

    TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef'te jüri ananas ve menemen yüzünden birbirine girdi. Bu sezonda da jüri koltuğuna Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te ilk tur elemeleri devam ederken bir yandan da tartışmalar bitmiyor. Tartışmalar bu kez iyi anlaştıkları bilinen jüri üyelerine de sıçardı. Şefler arasındaki “kurtlar sofrası” paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.

    Masterchef jürisi arasında kılıçlar çekildi göndermeler başladı

    Masterchef jürisi arasında kılıçlar çekildi göndermeler başladı 'dokunma!' Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü Somer Sivrioğlu da... Survivor 2021'in final yapmasının hemen ardından TV 8 ekranlarındaki boşluğu dolduran Masterchef'te jüri üyeleri ananas ve menemen savaşına girişti. TV 8 ekranlarında Survivor Türkiye programından sonra hız kesmeden izleyicisi ile buluşmaya başlayan MasterChef Türkiye programında İtalyan Şef Danilo Zanna'nın "ananas krizinden" sonra Somer Şef ve Mehmet Şef'e verdiği gözdağı herkesi şaşkına çevirdi. Şef Mehmet Yalçınkaya ise çılgına döndü.

    TV 8 ekranlarında Ocak ve Haziran ayları arasında Survivor Türkiye 2021 programı izleyicisi ile buluştu. Bu programın sonlanması ile birlikte TV 8 ekranlarında beklendiği gibi MasterChef Türkiye programı izleyici karşısına çıkmaya başladı.

    Normal şartlarda TV 8 ekranlarında bu iki programın yanı sıra bir de O Ses Türkiye yarışması izleyicileri ile buluşuyordu. Ancak pandemi döneminde O Ses Türkiye programının seyircisiz şekilde çekimlerinin yapılamamasından dolayı kanalda format değişikliği oldu ve Survivor ile MasterChef programları arka arkaya ekranlara gelmeye başladı.

        Yayın hayatında yeni sezona hızlı bir giriş yapan MasterChef Türkiye programında Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danillo Zanna isimleri jüri üyeleri olarak şimdilerde programda yer alacak olan yarışmacıları belirliyorlar.

        Nefes kesen mücadelelerin olacağı şimdiden anlaşılan programda şefler arasında kriz çıktı! Daha önce şefler arasındaki "ananas krizi" herkesi şaşkına çevirmişti.

        Bu krizin ardından bu kez de programda Danilo Şef'in Mehmet Şef ile Somer Şef'e verdiği gözdağı gündeme geldi. Şefler arasındaki "kurtlar sofrası" göndermeleri hem herkesi şaşırttı hem de herkesi güldürdü.

            ANANASLA BAŞLADI, MENEMEN İLE DEVAM ETTİ

            Geçtiğimiz günlerde MasterChef Türkiye programında jüri üyelerinden Somer Şef ile Danilo Şef, ananaslı pizza konusu yüzünden kavgaya tutuşmuştu.

            İkili arasında yaşanan ananas krizi sosyal medyaya da yansımıştı. Danilo Şef, bu tartışmada "ananaslı pizza olmaz" diyen taraftaydı ancak Somer Şef buna karşı çıkmış, hatta ananaslı pizzayı afiyetle yemişti.

            Bunun üzerine Danilo Zanna sosyal medyadan da destek aldı ve Instagram üzerinden Danilo Şef, "ananaslı menemen" çıkışı yaptı. Somer Şef ise buna "Menemenime dokunma" şeklinde yanıt verdi. İki şef arasındaki tatlı atışma herkesi şaşırtırken güldürdü.
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