Masterchef jürisi arasında kılıçlar çekildi göndermeler başladı 'dokunma!' Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü Somer Sivrioğlu da...

Normal şartlarda TV 8 ekranlarında bu iki programın yanı sıra bir de O Ses Türkiye yarışması izleyicileri ile buluşuyordu. Ancak pandemi döneminde O Ses Türkiye programının seyircisiz şekilde çekimlerinin yapılamamasından dolayı kanalda format değişikliği oldu ve Survivor ile MasterChef programları arka arkaya ekranlara gelmeye başladı.