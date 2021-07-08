Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 08.07.2021 13:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2021 13:00
    ABONE OL

    Böylesi pişmiş tavuğun başına gelmez Masterchef'te ip çektiren olay! Mehmet Şef affetmedi başlamadan paket oldu

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, Survivor 2021'in final yapmasının ardından hemen yayın hayatına başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı Masterchef'in yarışmacıları son 16'da yer almak için ter döküyor. Ancak bazen de elde olmayan şeyler yaşanabiliyor. O talihsizliklerden birini de Ata Çelenk adlı yarışmacı yaşadı ve Masterchef onun için başlamadan sonra erdi. İşte Masterchef'te yaşanan o olayın detayları.

    Böylesi pişmiş tavuğun başına gelmez Masterchef'te ip çektiren olay!

    Böylesi pişmiş tavuğun başına gelmez Masterchef'te ip çektiren olay! Mehmet Şef affetmedi başlamadan paket oldu... TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması ilgiyle izleniyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı yarışmada jürileri üzen anlar yaşandı. Jürilerin karşısına çıkmadan önce oldukça iddialı olduğunu ifade eden Çelenk yaptığı bir hata ile yarışmadan direkt olarak elendi. Hatayı fark eden yalnızca Mehmet Şef oldu.

    Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri kadrosunda olduğu MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlandı.

    Eleme seçimlerinin yapıldığı son bölüme bir yarışmacının yaşadığı talihsizlik damga vurdu.

        TABAKTAN KIL ÇIKTI

        Yarışmaya Şırnak'tan katılan yarışmacı, iddialı olduğunu belirterek "Bize bir kişi lazım dediler, şampiyon olmaya geldim" dedi. Öte yandan yarışmacının "Bize 1 kişi lazım" yazılı tişörtü de dikkat çekti.

        Yemeğini vaktinde hazırlayıp jürilere sunan Şırnaklı Ata'nın yemeğini tatmak için gelen şef Mehmet Yalçınkaya, tabaktaki kılı fark etti.

        DİREKT ELENDİ

        Yemekten bir parça aldıktan sonra kılı fark eden Mehmet Şef bu olayı diğer jüri üyeleriyle paylaşmak zorunda olduğunu söyledi.

            Mehmet Şef bu olayı Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile paylaştıktan sonra yarışmacı Ata'ya yemekte kıl çıkmasının kırmızı çizgi olduğunu söyledi ve emekleri için teşekkür ederek gelecek seneye yarışmaya tekrar katılabileceğini ifade ederek eledi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            ABD'de uçağa alınmadı Türkiye'yi hedef aldı
            Haberler Televizyon Böylesi pişmiş tavuğun başına gelmez Masterchef'te ip çektiren olay! Mehmet Şef affetmedi başlamadan paket oldu