Böylesi pişmiş tavuğun başına gelmez Masterchef'te ip çektiren olay! Mehmet Şef affetmedi başlamadan paket oldu... TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması ilgiyle izleniyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı yarışmada jürileri üzen anlar yaşandı. Jürilerin karşısına çıkmadan önce oldukça iddialı olduğunu ifade eden Çelenk yaptığı bir hata ile yarışmadan direkt olarak elendi. Hatayı fark eden yalnızca Mehmet Şef oldu.