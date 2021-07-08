Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 08.07.2021 11:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2021 11:19
    ABONE OL

    Camdaki Kız'ın Hayri'sine tüm Türkiye aşık Nalan'ın olmaması imkansız! İbrahim Çelikkol, Erkan Kolçak Köstendil yanında hikaye

    Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan, kısa sürede fenomene dönüşen Camdaki Kız heyecan dolu sezon finaliyle ekranlara veda etmişti. Başrolünü Burcu Biricik'in üstlendiği dizinin yeni sezonunu izleyici sabırsızlıkla bekliyor. Camdaki Kız'ın yeni sezonda en çok merak edilen konularından biri Hayri'nin kim olacağı. Burcu Biricik'in  hayat verdiği Nalan'ın karakterinin aşık olacağı Hayri karakterini kimin canlandıracağı merak ediliyor, pek çok iddia ortaya atılıyordu. Ancak tüm isimleri unutun. Hayri hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki Camdaki Kız'da ortalık fena karışır.

    Camdaki Kız'ın Hayri'sine tüm Türkiye aşık Nalan'ın olmaması imkansız!

    Camdaki Kız'ın Hayri'sine tüm Türkiye aşık Nalan'ın olmaması imkansız! İbrahim Çelikkol, Erkan Kolçak Köstendil yanında hikaye... Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı Camdaki Kız dizisinin Nalan'ın gönlünü kaptıracağı şoför Hayri herkes tarafından merak konusu. Yeni sezona yeni oyuncularla bomba girmeye hazırlanan Camdaki Kız'da Nalan'ın aşk olacağı şoförünün kimin olacağı konusunda ayrıntılar belli olmasa da çeşitli iddialar söz konusu. Bugüne kadar aralarında tanınmış oyuncuların da yer aldığı birçok isim Hayri karakteri için gündeme gelmişti. Ancak camdaki kız dizisi Hayri için yeni bir iddia daha gündemde.

    Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimleri bulunduran dizi, kadrosunda ise Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi isimlere yer veriyor.

    Dizinin sezon final bölümü ise dijitalde tam tamına 7 milyonu aşkın izlenme almış ve ekranlara veda etmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin son bölümünde ise Hayri karakteri milyonları şoka sokmuştu.

        Sezon finalinin final sahnesinde sade ismi ve elleri gözüken oyuncunun kim olacağı büyük bir merak konusu olurken; birçok haber sitesi Erkan Kolçak Köstendil'in ya da İbrahim Çelikkol'un Hayri karakterine hayat vereceği konuşuluyordu fakat öyle bir isim ortaya çıktı ki.

        Nalan'ın yasak aşkı olan Hayri, Sedat'ın defterini kapatacak ama Nalan'ın hayatını zindana çevirecek! Nalan'ın aşık olacağı Hayri karakteri; evli ve çocuklu bir adam olmasının hemen yanında aynı anda 3 4 kadını sevebileceğini de iddia eden biri isimdir.

        Sedat kadar yakışıklı olmayan Hayri, sadece karizmatik bir adamdır. Bu tiplemeye en çok yakışan isim ise İbrahim Çelikkol olarak düşünülmüş ve birçok site tarafından iddia edilmişti ki, yeni isim şok etkisi yarattı.

            Maraşlı dizisinde İnce Mehmet olarak ortaya çıkacak olan Celal Kün karakterine hayat veren Burak Deniz'in Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat vereceği ortaya atılan iddialardan birisi oldu.

            Seyircilerin kafalarında soru işaretleri bulunmaya başlarken; yeni sezon ise merakla bekleniyor.

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Pereira istedi! Fenerbahçe yönetimi harekete geçti
            Haberler Televizyon Camdaki Kız'ın Hayri'sine tüm Türkiye aşık Nalan'ın olmaması imkansız! İbrahim Çelikkol, Erkan Kolçak Köstendil yanında hikaye