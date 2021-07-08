Camdaki Kız'ın Hayri'sine tüm Türkiye aşık Nalan'ın olmaması imkansız! İbrahim Çelikkol, Erkan Kolçak Köstendil yanında hikaye... Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı Camdaki Kız dizisinin Nalan'ın gönlünü kaptıracağı şoför Hayri herkes tarafından merak konusu. Yeni sezona yeni oyuncularla bomba girmeye hazırlanan Camdaki Kız'da Nalan'ın aşk olacağı şoförünün kimin olacağı konusunda ayrıntılar belli olmasa da çeşitli iddialar söz konusu. Bugüne kadar aralarında tanınmış oyuncuların da yer aldığı birçok isim Hayri karakteri için gündeme gelmişti. Ancak camdaki kız dizisi Hayri için yeni bir iddia daha gündemde.
Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimleri bulunduran dizi, kadrosunda ise Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi isimlere yer veriyor.
Dizinin sezon final bölümü ise dijitalde tam tamına 7 milyonu aşkın izlenme almış ve ekranlara veda etmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin son bölümünde ise Hayri karakteri milyonları şoka sokmuştu.