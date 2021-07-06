Ada Masalı, Baht Oyunu, Maraşlı, Şahsiyet hangi dizi birinci oldu? 6 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı?

Televizyon ekranlarında sabah, öğle ve akşam saatlerinde pek çok dizi ve program yayınlanıyor ve heyecan dorukta oluyor. Ekranlarda salı akşamı Ada Masalı, Baht Oyunu, Maraşlı, Şahsiyet gibi diziler izleyicisiyle buluştu. İzleyiciler hangi yapımın birinci olduğunu merak etmeye başladı. Peki, 6 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Ada Masalı, Baht Oyunu, Maraşlı, Şahsiyet hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...
6 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
6 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
İşte dünün reyting sonuçları;
5 TEMMUZ TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 KALP YARASI ATV
2 MASTERCHEF TURKIYE TV8
3 FOX ANA HABER FOX
4 ASKIN TARIFI KANAL D
5 KALP YARASI (OZET) ATV
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 ASK MANTIK INTIKAM (TKR) FOX
8 KAHRAMAN BABAM SHOW TV
9 ATV ANA HABER ATV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D