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    • Televizyon
    • 07.07.2021 08:51
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    • 07.07.2021 08:51
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    Ada Masalı, Baht Oyunu, Maraşlı, Şahsiyet hangi dizi birinci oldu? 6 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı?

    Bugün sabah, öğle ve akşam kuşağında televizyon ekranlarında yayınlanan programları takip eden izleyiciler hangi dizi ya da programın birinci olduğunu merak ediyor. Bir önceki günün reyting sonuçları sabah saatlerinde seyircilere duyuruluyor. Peki, 6 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Ada Masalı, Baht Oyunu, Maraşlı, Şahsiyet hangi dizi birinci oldu? Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır.

    6 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı?

    Televizyon ekranlarında sabah, öğle ve akşam saatlerinde pek çok dizi ve program yayınlanıyor ve heyecan dorukta oluyor. Ekranlarda salı akşamı Ada Masalı, Baht Oyunu, Maraşlı, Şahsiyet gibi diziler izleyicisiyle buluştu. İzleyiciler hangi yapımın birinci olduğunu merak etmeye başladı. Peki, 6 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Ada Masalı, Baht Oyunu, Maraşlı, Şahsiyet hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...

    6 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    6 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    İşte dünün reyting sonuçları;

    5 TEMMUZ TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1 KALP YARASI ATV

    2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

    3 FOX ANA HABER FOX

    4 ASKIN TARIFI KANAL D

    5 KALP YARASI (OZET) ATV

    6 SHOW ANA HABER SHOW TV

    7 ASK MANTIK INTIKAM (TKR) FOX

    8 KAHRAMAN BABAM SHOW TV

    9 ATV ANA HABER ATV

    10 KANAL D ANA HABER KANAL D

        AB İLK 10 PROGRAM

        1 KALP YARASI ATV

        2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

        3 FOX ANA HABER FOX

        4 ASKIN TARIFI KANAL D

        5 SON UC GUN (Y.S) TRT 1

        6 KALP YARASI (OZET) ATV

        7 SHOW ANA HABER SHOW TV

        8 HAVA DURUMU ATV

        9 ASKIN TARIFI (OZET) KANAL D

        10 KANAL D ANA HABER KANAL D

        REYTİNG NEDİR?

        Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
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        Haberler Televizyon Ada Masalı, Baht Oyunu, Maraşlı, Şahsiyet hangi dizi birinci oldu? 6 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı?