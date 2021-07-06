Star TV 'ye final şoku! Fişleri teker teker çekildi! Hayranları açtı ağzını yumdu gözünü! Resmen fiyasko çıktı!

Sosyal medyada erken finaller çok tartışıldı ve Star TV yönetimine de eleştiriler resmen havada uçuştu… Kanalın mühim projelerinin bir bir ekranlara veda etmesi, gerçekten yayınlanan dizilerin kötü olmaması gibi bir gerçek de ortadaydı… Star TV, bu sezon hem dizi işini iyi yönetemedi hem de üst üste finallerle hayranları çok üzdü. 52. bölümüyle final yapan Sefirin Kızı dizisinde Tuba Büyüküstün bile kötü gidişatı değiştirememişti. Ardından Kağıt Ev gibi iddialı bir dram dizisinin sessiz sedasız 8. bölümde vedasını gördük. 26 bölüm garantisi ile yola çıkan Akrep dizisi de uzun süre düşük reytinglerle gitti ama 26. bölümde final yaparak veda etti.